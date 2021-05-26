Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

26 май 2021 | 09:37

Стоит немного потерпеть, и обязательно все наладится. Если вам кажется, что жизнь вас испытывает, то помните, что в конце каждой полосы препятствий есть награда. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Скорее всего, не следует заострять внимание на советчиках, помощь извне не так уж и нужна. И определенные случаи в жизни, возможно, вызовут сильные эмоциональные переживания. Сейчас важнее уделить внимание близким. С кем-то, по всей видимости, лучше куда-нибудь сходить вне работы. Однако, любовь нет необходимости торопить, не нужно размениваться на первых встречных.







Телец

Не спешите. Первая половина дня довольно неудачна, ничего важного лучше не планировать. Позже влияние позитивных тенденций усилится, вы почувствуете себя увереннее и спокойнее, поймете, что звезды на вашей стороне. Появится возможность быстро решить организационные и другие вопросы, тревожившие вас в последнее время, а также справиться с личными проблемами.



Близнецы

Вероятно, к вам за помощью обратится ваш начальник или коллеги по работе. В целом, день можно назвать положительным. И если вам будет необходимо воспользоваться счастливой возможностью, то пусть пик активности придется на первую половину дня.



Рак

Будьте внимательны. Не все идет так, как вы ожидали, порой трудно найти верное решение. Будет проще, если вы с самого утра составите план действий и постараетесь во всем его придерживаться, не отступать ни на шаг. Порадует общение с друзьями. Лучше не откладывать и не отменять встречи, если вы договорились о них заранее, даже если будет соблазн остаться дома.



Лев

Первая половина дня проходит очень спокойно и плодотворно. Привычные дела не кажутся скучными, вы подходите к ним серьезно, не допускаете ошибок, быстро добиваетесь нужного результата. Позже появятся новые идеи. Воплотить их в жизнь в этом помогут друзья и новые знакомые.



Дева

Вы можете справиться едва ли не с любым делом, за которое возьметесь. Влияние позитивных тенденций очень сильно. Вы быстро осуществляете все, что задумали, не тратите время напрасно. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которым понравятся ваши идеи. Вместе сделаете немало хорошего, благодаря вашим объединенным усилиям мир станет немного лучше.

Весы

Будьте осторожны в первой половине дня. Старайтесь доверять только тем, кого хорошо знаете. Внимательно присматривайтесь к новым знакомым, особенно если вдруг выяснится, что им многое о вас известно. Вы рискуете стать жертвой какой-то опасной интриги. Стоит прислушаться к советам старых друзей: часто они видят то, чего не замечаете вы, и делают правильные выводы.



Скорпион

Плодотворный день. Вы энергичны, не боитесь трудностей, готовы проявить инициативу и поделиться своими идеями. Не бойтесь браться за то, что кажется очень сложным: шансы добиться успеха очень высоки. Вы часто принимаете необычные решения, находите странные, но очень короткие пути к цели. Найдутся люди, которые захотят помочь делом или советом.



Стрелец

Благоприятный день для того, чтобы обсуждать свои дела и планы на будущее. Можно найти партнеров, союзников и единомышленников. Вы не упускаете шанса показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать знания и таланты, похвастаться победами. Это не выглядит смешно. Иногда окружающие слушают вас, затаив дыхание.



Козерог

Отличный день для размышлений и разговоров о будущем. Собеседников лучше искать среди тех, кто разделяет ваши взгляды на жизнь, а потому готов поддержать необычные планы. Есть шанс получить деньги, благодаря которым вы сможете осуществить свои идеи, однако имейте в виду, что поддерживают вас сейчас отнюдь не бескорыстно.



Водолей

Можно много хорошего сделать для других. Будет шанс помочь кому-то из близких в решении сложной проблемы, поддержать того, кто отчаялся, вдохновить заскучавшего. Вы делаете все это очень тонко и деликатно, никого не обидев. Собственные планы на время отходят на второй план, но вы обязательно вернетесь к ним чуть позже, когда наступит благоприятный момент.









Рыбы

Не все дается легко, но вы находите способ справиться с проблемами, добиваетесь отличных результатов и не теряете оптимизма даже в трудные моменты. Часто выручает практичность: вы делаете простые и полезные вещи, благодаря которым жизнь становится заметно проще и интереснее.





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