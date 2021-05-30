Гороскоп на сегодня, 30 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

30 май 2021 | 11:39

Звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Овен будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Овна реальность.







Телец

Сегодня – день, когда в жизнь Тельца может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места.



Близнецы

Близнецам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах. Из-за своего безответственного настроя в любой работе, которая потребует от Близнецов внимательности и терпения, они способны делать ошибку за ошибкой.



Рак

Рак будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими.



Лев

В сердце Льва будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Лев способен применить даже в самых рутинных и скучных делах.

Дева

Дева рискует с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Дева не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день.



Весы

День для Весов обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, Весы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею.



Скорпион

Скорпиона ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах могут образоваться неожиданные пробуксовки.



Стрелец

Энергия у Стрельца будет бить фонтаном, благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать – это нетерпение и излишняя торопливость.



Козерог

Звезды гороскопа обещают, что дела у Козерога уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи.



Водолей

Водолей способен на многое: звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках. День наделяет Водолея такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность.









Рыбы

День Рыб будет наполнен флюидами творчества. Даже если они далеки от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, им будет сопутствовать творческая искра.





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