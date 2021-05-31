Гороскоп на сегодня, 31 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

31 май 2021 | 09:17

Звезды гороскопа неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Овен весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов.







Телец

С самого утра Телец рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными, скорее наоборот.



Близнецы

Близнецы рискуют в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то их интересы (совсем не обязательно важные) увлекут их настолько, что они забудут обо всем остальном.



Рак

У Рака возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет, Раку достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обиду.



Лев

Льву самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Лев почувствует повышенную способность к концентрации внимания.



Дева

Деве легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков, обещает радовать вас своими результатами.

Весы

Весы могут испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Весов реальные поводы для обид,.



Скорпион

Скорпиону все свободное время лучше провести дома, а еще лучше – побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Скорпиона то и дело могут возникать досадные недоразумения.



Стрелец

Неосторожное поведение Стрельца может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся у Стрельца.



Козерог

Мысли Козерога будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах.



Водолей

Вот уж что сегодня не будет волновать Водолея ну нисколько, так это чужое мнение! Водолей будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет.









Рыбы

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Рыб! Сострадательность же, как назло, у Рыб в этот день обострится, так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах их чувствительной души.





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