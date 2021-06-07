Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

07 июн 2021 | 09:19

Сегодня лучше постараться не возлагать на себя чужих обязательств и исключить все особенно важные личные встречи. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Подходящий день для общения, сотрудничества, объединения усилий. Можно договориться о совместных действиях даже с теми, с кем вы прежде не ладили. Никаких серьезных разногласий не возникнет. Не исключено, что в достижении целей помогут люди, которым вы прежде оказали важные услуги.







Телец

Непростой день для общения. Вы со многими находите общий язык, часто с полуслова понимаете людей, с которыми впервые имеете дело. Удастся найти союзников. Благодаря им вы сможете осуществить то, что задумали раньше, или реализовать совершенно новые планы. Тут все зависит от ваших приоритетов.



Близнецы

Что бы вы ни планировали на этот день, старайтесь действовать осторожно. Поспешные, необдуманные слова и поступки могут привести к неприятностям. Не спешите делиться полученной информацией, рассказывать о своих идеях и планах. Многим Близнецам будет проще добиться успеха самостоятельно, чем найти помощников, на которых можно положиться.



Рак

Большая часть этого дня подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, или решить текущие вопросы и задачи. Это может быть довольно скучно, но вы постараетесь не отвлекаться, а потому и ошибок, скорее всего, не допустите.



Лев

С деловой точки зрения это не самый простой и удачный день. Сосредоточиться оказывается труднее, чем обычно, порой вы не доводите начатое до конца. Могут подвести союзники, на поддержку которых вы рассчитывали.



Дева

Вероятны какие-то разногласия с близкими. Часто причиной споров становятся деньги, вернее, то, как вы с ними обращаетесь, на что тратите или планируете потратить. При обсуждении финансовых вопросов сложно сохранять спокойствие. Однако если это вам удастся, то получится найти решение, устраивающее всех.

Весы

Сегодня Весам весь день будет трудно усидеть на месте! Их энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, они вызовутся съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжутся в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Весов сегодня появится шанс пораньше закончить дела – только их и видели! Работа ведь не волк!



Скорпион

Первая половина дня будет благоприятной. Вы сможете добиться отличных результатов во многих делах, реализовать то, что задумали давным-давно. Окружающие часто помогают вам, причем даже просить их об этом не приходится. Появляются отличные идеи. Не поленитесь записать их, чтобы позже обязательно вернуться к задуманному.



Стрелец

Утомительный день. Нужно справиться с массой дел. Некоторые из них действительно интересны, но времени на отдых категорически не хватает, из-за усталости вы становитесь раздражительными и нетерпеливыми. Подумайте, к кому вы могли бы обратиться за помощью; поддержка вам сегодня не помешает.



Козерог

Вы верите в свои силы, и это очень помогает в делах. День подходит для новых начинаний, дает шанс реализовать смелые идеи. Вы с удовольствием экспериментируете, ищите собственный путь к цели, не боитесь нарушать сложившиеся традиции, если это может оказаться полезным.



Водолей

День полон переживаний и волнений. Вы стараетесь сохранить самообладание, но это не всегда удается. Чаще обычного требуется поддержка близких, но для того, чтобы получить ее, нужно рассказать о своих ошибках; не все Водолеи готовы к такому разговору.









Рыбы

Первая половина дня благоприятна для общения. Есть шанс найти надежных союзников, познакомиться с людьми, которые позже поддержат многие ваши начинания. Некоторые Рыбы помирятся с теми, с кем вы были в ссоре, или восстановят связи, когда-то разорвавшиеся из-за глупости или неудачного стечения обстоятельств.





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