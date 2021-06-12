Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

12:01, 12 июн 2021

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию, при этом заметьте, что не стоит заниматься экстремальными видами спорта. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Приходится потрудиться, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги. Будьте готовы пойти на уступки: скорее всего, только так и удастся избежать ссор. Простые дела, с которыми вы в другое время справились бы быстро, сегодня требуют терпения. Не исключено, что потребуются советы или эмоциональная поддержка.







Телец

День будет складываться непросто, но добиться успеха вы все же сможете. Не принимайте поспешных решений, постарайтесь проанализировать ошибки, которые допустили раньше, и полученный опыт. Требуется серьезный подход ко всем делам, даже привычным и рутинным – только так можно избежать промахов и неприятностей.



Близнецы

Сложный день с точки зрения общения. Вы стараетесь найти общий язык с окружающими, но удается это далеко не всегда. Некоторые проблемы связаны с тем, что вы сами очень неровно относитесь к тем, кто рядом: то судите их слишком строго, то проявляете бесконечную снисходительность, когда она ни к чему.



Рак

Успехи возможны. Но для того чтобы достичь их, потребуются организованность, дисциплина и серьезность. Не стоит рассчитывать на то, что все удачно сложится само собой и вам повезет во всех делах.



Лев

День будет интересным и насыщенным. Стойкость и твердость помогут преодолеть любые преграды, жизнерадостность и оптимизм не покинут даже в самые сложные моменты. Вы уверены в своих силах; никто не испортит вам настроения, ничто не заставит сойти с избранного пути.



Дева

Вероятны успехи в делах. Сегодня вы особенно серьезны и ответственны, склонны обдумывать каждый свой шаг, действовать предельно осторожно. К тому же вам везет: удается оказаться в нужное время в нужном месте, найти надежных союзников. Доверяйте подсказкам интуиции. Благодаря им вы принимаете правильные решения.

Весы

Плодотворный день. Вы действуете энергично и жестко, стараетесь как можно быстрее решить все возникающие вопросы и добиваетесь успеха в этом. Не всем нравится, как вы идете к цели. Но едва ли кто-то будет пытаться вам помешать, а на молчаливое недовольство вряд ли стоит реагировать.



Скорпион

Это не самый простой день. Возможны разногласия в семье, споры с любимым человеком. Однако вы не позволите конфликту принять серьезный характер, постараетесь мирно решить все проблемы и преуспеете в этом. Найти общий язык с коллегами и деловыми партнерами удастся не сразу. Запаситесь терпением и спокойно объясняйте, что именно вы имеете в виду.



Стрелец

Появляются новые дела и задачи, однако вы не должны сомневаться в том, что со всем отлично справитесь. Что-то получается просто само собой, ради остального приходится потрудиться, но в любом случае вы остаетесь в выигрыше. Во многом помогают люди, с которыми вы прежде поддерживали лишь чисто формальные отношения. Не исключено, что сегодняшний день положит начало долгой дружбе.



Козерог

Плодотворный и интересный день. Вы не только со своими делами справитесь, но и окружающим поможете, а их благодарность не заставит себя ждать. Часто именно благодаря вашим советам люди находят ответы на вопросы, которые долго искали. Будет шанс восстановить какие-то деловые связи. Вскоре они окажутся полезными.



Водолей

Благоприятный день для делового общения. Возможны неожиданные предложения о сотрудничестве. Некоторые Водолеи поймут, как быстро подняться по служебной лестнице или заметно увеличить доходы. Часто оказываются удачными ваши смелые идеи, а окружающие сразу понимают, что их стоит поддержать.









Рыбы

Интуиция безошибочно подсказывает вам, чем и когда стоит заниматься; доверьтесь ей, и вы непременно получите то, о чем мечтали, и даже больше. В первой половине дня для того, чтобы достичь цели, приходится пользоваться какими-то необычными, а порой и рискованными способами. Вас это ничуть не пугает: вы чувствуете, что шансы достичь успеха высоки.





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