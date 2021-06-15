Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:08, 15 июн 2021

Постарайтесь верить в себя и в благополучный успех. Звезды благоволят смелым и упорным. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День будет довольно утомительным. Эмоциональный фон нестабилен, даже незначительное событие может повлиять на ваше настроение. Часто вы беспокоитесь из-за пустяков, и тревога мешает принять верное решение. Как только к вам вернется самообладание, настроение начнет меняться к лучшему.







Телец

Начало дня будет довольно беспокойным. Это не лучшее время для того, чтобы заниматься важными делами или принимать серьезные решения. Вы уделяете много внимания мелочам и порой не замечаете важного. Старые знакомые дают отличные советы; стоит к ним прислушаться.



Близнецы

Начало дня подходит для обсуждения любых важных вопросов. Вы многих способны убедить в своей правоте. Даже люди, поначалу настроенные скептически, по достоинству оценят ваши идеи и предложат помощь в их осуществлении. Интуиция подскажет, кто станет надежным союзником.



Рак

Утро принесет отличные идеи. Не поленитесь записать их: так вы ничего не забудете и обязательно вернетесь к задуманному, когда наступит благоприятный момент. Возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Новое знакомство может положить начало романтической истории.



Лев

Насыщенный день. Нужно быстро решить несколько разных задач, и не так-то просто будет ничего не забыть и не перепутать. Многим Львам помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают серьезных ошибок. Будет шанс помочь людям, которые прежде не раз вас поддерживали.



Дева

Начало дня очень удачно, особенно с деловой точки зрения. Открываются новые перспективы, вы получаете предложения, от которых не хочется отказываться. Многие Девы смогут заняться делом, к которому прежде не могли подступиться, и вскоре добьются в нем первых успехов.

Весы

Появляются хорошие идеи, и вы не сомневаетесь, что вскоре воплотите их в жизнь. Легко найти союзников. Ваши планы многим по душе, окружающие готовы помочь вам в осуществлении задуманного. Пригодятся знания, полученные давным-давно. Благодаря им вы примете верные решения, найдете ответы на сложные вопросы.



Скорпион

День приносит много отличных идей. Доверяйте интуиции: сегодня она помогает вам найти кратчайший путь к цели, обезоружить недоброжелателей, оставить соперников далеко позади. Возможны встречи со старыми знакомыми, бывшими коллегами и деловыми партнерами. Общение окажется неожиданно приятным.



Стрелец

Запаситесь терпением и старайтесь не терять самообладания. Это не самый простой день с точки зрения общения. Порой приходится приложить усилия, чтобы понять, чего хотят от вас окружающие. Полезно будет вернуться к каким-то старым идеям и планам. Возможно, сейчас вам удастся осуществить задуманное.



Козерог

Вы настойчивы и способны добиться успеха, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Многим Козерогам помогают старые знакомые, люди, которым представители знака когда-то оказали важные услуги. Часто те, с кем вы раньше сотрудничали, делают интересные предложения.



Водолей

Этот спокойный день не принесет серьезных проблем. Он подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Некоторые Водолеи найдут ответы на вопросы, о которых в последнее время много размышляли. Хорошо проходят важные переговоры, однако стоит иметь в виду: решения, принятые сегодня, позже могут пересматриваться.









Рыбы

Благоприятный день, который не принесет поводов для тревоги и волнений. У вас многое получается хорошо, часто удается добиться отличных результатов, почти не прикладывая усилий. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, и вы его не упустите. Вы действуете решительно, окружающим это нравится. Вероятны интересные предложения.





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