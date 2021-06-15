В Башкирии прогнозируются жара и грозы

09:14, 15 июн 2021

В Республике Башкортостан метеорологи прогнозируют наступление жаркой погоды. В ближайшие двое суток, по прогнозу специалистов, обещают повышение температуры воздуха до 30 градусов со знаком плюс.







14 июня местами пройдут кратковременные осадки, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в дневное время местами пройдет шквалистый ветер. В ночное время температура воздуха составит 13-18°, местами до 8°, в дневное время 26-31°.



15 июня без значительных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха будет 13-18°, местами до 8°, в дневное время 27-32°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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