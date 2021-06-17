Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:22, 17 июн 2021

Если вы сосредоточитесь на важном, то в конечном итоге почувствуете прилив сил. Счастливцев ждет небольшое романтическое приключение. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Чужие дела интересуют вас едва ли не больше, чем собственные. Хорошего в этом мало: вы забываете о своих планах, упускаете интересные возможности. Окружающие не всегда рады вашей помощи, а советы вовсе не хотят слушать. Не настаивайте, иначе отношения испортятся надолго.







Телец

Благоприятный день. Вы можете добиться отличных результатов во многих делах, успешно завершить проекты, над которыми долго трудились. Будет шанс найти новых помощников и союзников, заручиться поддержкой влиятельных людей. Деловые отношения могут принять романтический характер, если вы этого захотите. Помните, что тут лучше не форсировать события, а просто позволить им развиваться своим чередом.



Близнецы

Утром удастся решить проблемы, которые долго не давали вам покоя. Вы наблюдательны, замечаете каждую мелочь. Это часто помогает найти выход из сложных ситуаций. Окружающие не могут противостоять вашему обаянию, поэтому охотно выполняют любые просьбы и вообще ведут себя именно так, как вам надо. Старайтесь все же не злоупотреблять чужой добротой, а то кое-кто может и обидеться.



Рак

Хочется спокойствия и определенности, но рассчитывать не приходится ни на то, ни на другое. День полон раздражающей суеты, намеков и недомолвок, из-за которых общение с окружающими дается вам трудно. Иногда вы сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват, а потом долго ругаете себя за это.



Лев

Серьезные дела планируйте на начало дня. Это самое плодотворное время. Многое получается хорошо, оказываются полезными знания и опыт, полученные раньше. Будет возможность спокойно обсудить какие-то важные вопросы и планы на будущее, договориться о сотрудничестве с людьми, которые прежде не раз вас поддерживали.



Дева

Удачный день. Действуйте решительно, ничего не откладывайте на потом. Если вы не растеряетесь, то сможете быстро достичь каких-то важных целей. Ваши таланты и профессиональные достижения не остаются незамеченными, вскоре вас ждут интересные предложения и щедрая награда за труды.

Весы

Утро будет удачным, вы добьетесь больших успехов, если не станете откладывать дела на потом. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, благодаря им вы быстро справитесь с любыми делами, а также найдете ключ к решению проблем, которые в последнее время не давали покоя. Возможны небольшие подарки, приятные сюрпризы.



Скорпион

Чтобы достичь успеха, нужны аккуратность и серьезность. Любые ваши шаги должны быть хорошо обдуманными, действия – спланированными, а слова – взвешенными. Нелегко будет сохранить хорошие отношения с окружающими. Вас то безжалостно критикуют, то приписывают вам чужие ошибки.



Стрелец

Благоприятный день. Вам улыбается удача, многое получается хорошо. Важные деловые вопросы вы решаете быстро и успешно, поскольку полагаетесь на интуицию, и она вас не подводит. Пригодятся и знания, полученные раньше: некоторые задачи, которые появятся сегодня, схожи с теми, которые вам удалось решить прежде.



Козерог

Удачный день для предпринимателей. Успехов в коммерческой деятельности могут добиться даже те, кто раньше ею не занимался. Можно пробовать новые методы работы, браться за задачи, требующие творческого подхода. Не стесняйтесь задавать вопросы тем, кто знает больше: вы не будете выглядеть глупо, никто не усомнится в ваших знаниях и профессиональных качествах.



Водолей

Спокойный день, хорошо подходящий для работы. Важно не торопиться, не пытаться решить несколько задач сразу. Лучше всего заранее составить план действий и придерживаться его даже в мелочах. Так вы сможете вовремя завершить важные дела, не допустите ошибок из-за невнимательности.









Рыбы

Вы можете многого добиться. Но для того, чтобы получить нужные результаты, придется в чем-то ущемить близких, пожертвовать их интересами. Это заставляет вас нервничать. Но ситуация не так серьезна, как кажется, и ваши действия едва ли нанесут кому-то серьезный ущерб. Вы сможете объяснить, почему поступаете так, а не иначе, и никаких обид и недопонимания не возникнет.





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