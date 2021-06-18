Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:11, 18 июн 2021

Сегодня, 18 июня, все риски должны быть обоснованы, иначе вы однозначно потерпите неудачу. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

На любовном фронте у вас все хорошо и стабильно. Царит гармония и полное взаимопонимание. Уделите время своим увлечениям. Успех может ожидать тех, кто активно занимается творчеством. Подумайте об этом.







Телец

Тельцы могут в неверном направлении использовать свою энергию, поэтому лучше ограничить общение и побыть в одиночестве. Ненужные разговоры могут привести к неудачам в делах и серьезным конфликтам. Посмотрите хороший веселый фильм, составьте список желаний и хорошо отдохните.



Близнецы

Возможны сильные конфликты с женщинами. Старайтесь не терять самообладания и выдержки. Ссоры испортят ваше настроение и авторитет. Избегайте их. Негативно может отразиться на отношениях с окружающими ваша забывчивость и рассеяность.



Рак

У Раков очень удачное время для деловых встреч, важных переговоров. А также хорошее время для романтических знакомств. Возможны предложения провести отдых вместе с друзьями. Согласитесь, руководство не будет против, чтобы дать вам неделю отдохнуть.



Лев

Необходимо все держать под своим контролем. Только так, вы сможете избежать ошибок, обманов. Свои обязанности не перекладывайте на других людей, так как сейчас с возникшими трудностями никто не сумеет справиться лучше, чем вы сами.



Дева

Посвятите этот день семье и детям. Сходите вместе в цирк или в театр, прогуляйтесь на свежем воздухе, покатайтесь на качелях. Дети с теплом будут вспоминать эти дни, когда станут совсем взрослыми.

Весы

Недавние кадровые перестановки откроют перед вами новые горизонты и перспективы. Старайтесь максимально проявить себя и завоевать авторитет в коллективе. В личной жизни у вас все хорошо и стабильно, берегите и цените своих близких. Фортуна на вашей стороне.



Скорпион

Ваше хрупкое счастье снова находится под большой угрозой. Если вы не можете решить сейчас конфликт, лучше всего на время взять паузу и пожить на расстоянии. Вы должны подумать, что нужно изменить и нужно ли это вам делать. Уделите время духовным практикам и медитациям.



Стрелец

Сегодня многие Стрельцы смогут принять правильное решение и осуществить задуманное. Утром нужно уделить внимание самым важным делам. В течение дня не стоит расслабляться, иначе работоспособность понизится.



Козерог

Звезды сулят для Козерогов новые начинания и новые свершения, в руках будет все гореть, дела идти как нельзя лучше, а новые проекты осуществляться в два раза быстрее. И даже из трудных ситуаций вы сможете выйти быстро и с минимальными потерями.



Водолей

Сегодня день опасный для потери своего служебного положения, потому что некоторые старые конфликты могут выбить вас из колеи. Есть вероятность того, что эти препятствия возникнут на почве борьбы за новое место работы. Во второй половине дня вы сможете почувствовать себя плохо, постарайтесь провести вечер в постельном режиме.









Рыбы

Может быть, что вы захотите что-то изменить в своем имидже, потому что окружение будет говорить об этом вам. Но не ведитесь на провокации, следуйте своему мнению, а также следите за здоровьем, потому что идёт ослабление иммунитета. Чтобы не подцепить вирус или простуду не находитесь в толпе людей.





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