Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:21, 23 июн 2021

Эта неделя полна обещаний и надежд. Не расстраивайтесь, если что-то не оправдается. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Не спешите приступать к новым делам. Сейчас вы склонны переоценивать свои силы, брать на себя слишком много. Лучше не давать обещаний, потому что держать слово будет труднее, чем вы думаете.







Телец

В целом, удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным тельцам, сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.



Близнецы

Чаще обычного возникают разногласия с родственниками. Порой кажется, что с ними вообще ни о чем нельзя нормально договориться. Запаситесь терпением и будьте готовы искать компромиссы так долго, как это потребуется. Открытый конфликт может испортить отношения надолго. День благоприятен для работы, учебы, любых полезных дел.



Рак

Будьте осторожны в решении финансовых вопросов. Не исключены значительные потери, неудачные покупки. Избежать ошибок смогут те, кто прислушается к советам старых знакомых и не станет торопиться с решением. Стоит сравнить все варианты, чтобы выбрать самый выгодный.



Лев

Очень плодотворный день. Вы готовы потрудиться, чтобы достичь поставленных целей, и настойчивость приносит плоды. Можно браться за новые дела, даже если вы имеете о них лишь приблизительное представление: вы быстро во всем разберетесь, серьезных ошибок не допустите, а мелкие легко исправите.

Дева

Сегодня вам не стоит ожидать идеального развития событий. Даже привычные обстоятельства будут омрачены небольшими неприятностями и недоразумениями. Вы ничего не сможете предугадать заранее, ведь что-то обнаружится по ходу дела. Начало дня запомнится благоприятной атмосферой в коллективе.



Весы

Будьте терпеливы, иначе наделаете ошибок. Желание как можно скорее добиться своего иногда заставляет вас забыть о здравом смысле и делать глупости. Вряд ли кто-то сможет удержать вас от опрометчивых поступков. Могут напряженно складываться отношения с близкими, найти общий язык оказывается трудно.



Скорпион

Напряженный, но плодотворный день. Вы часто нервничаете и переживаете, о многом волнуетесь, однако не забываете о своих целях и планах, стараетесь с любыми делами справиться как можно лучше. Прислушивайтесь к интуиции: следуя ее подсказкам, вы сможете избежать многих проблем.



Стрелец

Начало дня благоприятствует новым перспективам, карьерному продвижению. Благоприятное время наступит и для тех, кто имеет удаленную работу. Безработные стрельцы имеют все шансы найти работу по душе.



Козерог

В первой половине дня придется потрудиться: очень многое в это время дается труднее, чем обычно. Но вы со всем справитесь, если не станете лениться. С приближением вечера стремительно увеличивается количество мелких неприятностей, которые сами по себе не так уж страшны, но вас заставляют нервничать и злиться.



Водолей

Удачный день. За что бы вы ни брались, можно не сомневаться, что результаты будут отличными. Часто вы предпочитаете действовать по-своему, не так, как все. Окружающих это удивляет, но они искренне радуются, когда вы добиваетесь отличных результатов.









Рыбы

Будьте внимательны в начале дня. В это время легко допустить ошибки, неправильно повести себя, сказать что-то лишнее. Нужна разборчивость в общении, лучше ограничиться контактами со старыми знакомыми, давними друзьями, другими действительно близкими людьми.





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