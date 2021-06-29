Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

09:07, 29 июн 2021

Сегодня, 29 июня, очень благоприятный день у всех знаков зодиака, чтобы поработать над своим духовным развитием, усовершенствовать свое тело. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Лучше сначала действовать, а потом просчитывать шаги в голове, потому что если вы затянете с решением, то время будет упущено. Правильный путь можно выбрать, действуя «на ощупь». Прислушайтесь к своему мнению и ваше шестое чувство лучше подскажет как поступить.







Телец

Самый обыкновенный день в плане работы, отношений, общения. Постарайтесь к вечеру восстановить свои силы, приняв расслабляющую ванну или прогулкой где-нибудь в лесу или в парке. Вы можете выдохнуть, трудный этап позади, впереди ждет только разрешение ваших рабочих моментов.



Близнецы

Очень хороший день для того, чтобы начать новый проект. Но не исключено, что ваше руководство создаст вам проблемы на ровном месте, чтобы проверить вашу стрессоустойчивость. Будьте спокойны и уравновешены, вам придется приложить максимум своих сил чтобы решить какие-то острые проблемы.



Рак

В первой половине дня у Раков возможны решения важных вопросов, которые давно назревали. Сегодня лучший день для крупных покупок или сделок, которые принесут вам финансовую прибыль. Во второй половине дня нужно быть готовым к любой стрессовой ситуации.



Лев

У Львов лучшее время для отдыха и поездок, путешествий. Если вы давно хотели путешествовать, то не откладывайте дела в долгий ящик, собирайте чемоданы и езжайте. Вечером лучше сходить в кафе, кино или развлекательный бар, чтобы восстановить свои силы и пообщаться с близким для вас человеком.



Дева

Сегодня Девы столкнутся с глубокими переживаниями по поводу ваших личных отношений, не нагоняйте на себя страсти, все разрешится наилучшим образом. Главное вовремя принять решение. Также вы сможете убедиться, что виртуальных романов не существует, возможно, вы понадеялись на чужого человека.

Весы

Финансовое положение Весов улучшается, звезды сулят новые знакомства, в том числе и в деловой сфере. Однако вы не сможете достичь успеха, если не будете прикладывать свои усилия. Во второй половине дня возможны конфликты с близкими вам людьми.



Скорпион

Сегодня будьте готовы, что вам предстоит не очень хороший разговор с руководителем. Но во второй половине дня все будет складываться удачно, возможно какой-то приятный сюрприз, который внесет изменения в вашу жизнь. Будьте внимательны.



Стрелец

Стрельцы очень много доверяют людям и от этого могут страдать. С людьми, которыми вы мало знакомы, не идите на близкий контакт. Сегодня будьте внимательными с партнерами, возможны трудности в деловых отношениях.



Козерог

Вы сможете приобрести новые знания и достичь личностного роста. Можете проявлять свою инициативу, показывать решительность. Нужно искать ту сферу, где вы сможете развиваться и применять свои знания. В этот день можно рассчитывать на помощь своих близких друзей, иначе успеха не видать.



Водолей

У Водолеев обычный день, его можно посвятить своим бытовым делам, которые вы давно хотели доделать. Выкиньте старые вещи, приведите в порядок документы, уберитесь на рабочих столах. Во второй половине дня возможно получение приятного сюрприза.









Рыбы

Очень благоприятный день у Рыб для семейных посиделок, совместных покупок и отдыха на природе. В первой половине дня вас ждет очень плодотворное общение с деловыми партнерами, а после обеда вы сможете провести время с семьей.





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