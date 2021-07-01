Гороскоп на сегодня, 1 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

09:08, 01 июл 2021

Наберитесь терпения и постарайтесь быть мягче и спокойнее. В ближайшее время вас ожидают серьезные испытания, преодолеть их поможет холодная голова. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Начало дня требует решительных действий. Это благоприятное время дает шанс быстро справиться с делами, которые совсем недавно казались очень сложными. Ваш энтузиазм заразителен, если вы планируете что-то необычное, быстро находятся люди, готовые помочь. Можно обсуждать деловые вопросы в неформальной обстановке, так проще найти решения, которые устроят всех.







Телец

Начинать день стоит с деловых встреч и обсуждения важных вопросов. Этот процесс оказывается интересным и захватывающим, появляется масса идей, ради реализации которых можно объединиться даже с недавними соперниками. Внимательно смотрите по сторонам: есть шанс заметить нечто интересное и важное.



Близнецы

Сегодня стоит особенно внимательно прислушиваться к себе: интуиция ваша сейчас даже острее, чем обычно, вы остро чувствуете опасность, часто догадываетесь о том, что другие стараются скрыть. Окружающим не всегда понятны перемены в вашем настроении, иногда из-за этого возникают ссоры. Но вам удается быстро все уладить.



Рак

День начинается очень спокойно. Этим стоит воспользоваться для того, чтобы завершить начатые раньше дела. Не исключено, что удастся найти ответы на какие-то непростые вопросы, в последнее время не дававшие вам покоя. Но приниматься за что-то новое пока рано: не сразу удастся разобраться, что важно, а что – нет, вы можете допустить досадные ошибки.



Лев

Первая половина дня порадует какими-то удачными совпадениями, небольшими приятными сюрпризами. Грандиозных успехов достичь едва ли получится, но настроение будет хорошим. Порадует общение с друзьями и просто давними знакомыми. Найдется и о чем поговорить, и над чем посмеяться.

Дева

День удачный, но очень беспокойный. Каждый раз, когда вы пытаетесь на чем-то сосредоточиться, возникают непредвиденные обстоятельства, приходится переключаться на нечто иное. Иногда это приводит к ошибкам, но чаще – просто раздражает.



Весы

День начнется отлично. Всего за несколько часов вы сделаете то, что долго откладывали и то, к чему не решались подступиться. Старые знакомые во многом помогут, и просить их об этом не придется. Некоторым Весам предложат покровительство влиятельные особы. Прежде, чем согласиться, подумайте, какие ответные услуги вы можете оказать.



Скорпион

Стоит встать пораньше, потому что самой удачной и интересной частью этого дня будет именно утро. На него же желательно планировать важные встречи: они пройдут хорошо, вы быстро найдете общий язык со своими собеседниками. Вероятен успех там, где требуются творческий подход и фантазия; в отличных идеях нет недостатка.



Стрелец

Будьте внимательны. Это именно тот день, когда важно обращать внимание на мелкие детали, вдаваться в подробности, цепляться за пустяки. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть решающую роль, так что постарайтесь ничего не упустить. Лучше настроиться на серьезный лад: любые проявления легкомыслия могут иметь неприятные последствия.



Козерог

День приносит неожиданности. Каждая из них не столь значительна сама по себе, но вместе они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Одни представители знака поймут, что пришло время что-то менять, другие увидят возможности, которых раньше не замечали. Будет возможность исправить давние ошибки, наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре.



Водолей

Несмотря на некоторые трудности, вы сохраняете хорошее настроение и веру в себя. Именно они помогают вам достичь успеха. Окружающим нравится, что вы не жалуетесь и не просите о помощи, а стараетесь справиться с ситуацией самостоятельно. Люди, которые прежде вас недооценивали, наверняка изменят свое мнение.









Рыбы

Утро будет довольно напряженным. Сразу несколько дел требует внимания, а обратиться за помощью не к кому. Тут важно не растеряться: многое станет проще, как только вы расставите приоритеты. Решения лучше принимать самостоятельно, советы только сбивают вас с толку.





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