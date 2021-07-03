Гороскоп на сегодня, 3 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

09:52, 03 июл 2021

Старайтесь не думать о плохом, настройтесь на позитивный лад и позвольте, наконец, себя полюбить. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Постарайтесь не перетрудиться. Да, дел много, все они интересны, вам ничего не хочется откладывать на потом. Но если вы решите во что бы то ни стало обойтись своими силами, ни к кому не станете обращаться за помощью, то уже к середине дня почувствуете усталость. А ведь вечером вам понадобится энергия! Например, для романтического свидания или приятной прогулки с друзьями.







Телец

Подходящий день для начала новых дел, в том числе сложных. Вы хорошо знаете, какого результата хотите добиться, и быстро понимаете, как это сделать. Работать придется много, но такая перспектива вас вдохновляет, а не пугает. Многие Тельцы именно сегодня найдут надежных союзников, партнеров, с которыми долго будут сотрудничать. Не исключены какие-то заманчивые предложения.



Близнецы

Здоровье может подкоситься от перегрузок на работе, стрессов и депрессии. Не вводите себя в такое состояние, лучше отдохните лишний раз. Проведите время с семьей или с близким для вас человеком на работе, решайте трудности по мере поступления, не напрягайте себя сверх своих возможностей.



Рак

Не стоит идти проторенным путем: вряд ли он приведет вас в какое-то интересное место. Лучше пробовать что-то новое, экспериментировать, искать собственные ответы на вопросы. Будет возможность познакомиться с людьми, чьи взгляды на жизнь заметно отличаются от ваших. Не сразу удастся понять друг друга, зато потом вас ждет самое приятное общение.



Лев

Отличный день для встреч и знакомств. Вам удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кому никто не нравится. Однако стоит иметь в виду: люди, которые сегодня неожиданно прониклись к вам симпатией, могут вскоре изменить свое мнение. Постарайтесь не разочаровать их, показать себя с лучшей стороны.

Дева

Вы настолько независимы в своих поступках и суждениях, что окружающих это почти пугает. Советы и предупреждения вы пропускаете мимо ушей, говорите и делаете то, что считаете нужным. Самое удивительное заключается в том, что при этом вы еще и добиваетесь успехов. Кто-то может позавидовать, но навредить точно не сможет.



Весы

Отличный день для встречи с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление. Потенциальные партнеры высоко оценят ваш профессионализм, а те, кто вам нравится, проникнутся ответной симпатией. Важно не смешивать деловые и личные отношения. Это не лучший день для начала романтических историй на работе. Даже невинный флирт может иметь неприятные последствия.



Скорпион

Что бы вы ни планировали, будьте осторожны. Это непростой день, совершенно не подходящий для того, чтобы принимать поспешные решения, рисковать и полагаться на удачу. Вы иногда сами себя обманываете, строите иллюзии, выдаете желаемое за действительное. Рядом будет человек, который укажет, в чем вы заблуждаетесь. Однако не все Скорпионы прислушаются к мудрым словам.



Стрелец

Будет возможность получить много полезной информации. На первый взгляд она может показаться противоречивой, но когда вы во всем разберетесь и сопоставите факты, то увидите полную картину. Может выясниться, что ответы, казавшиеся вам очевидными, неверны, а идеи, на которые вы возлагали большие надежды, не так уж хороши.



Козерог

Благоприятный день. В работе легко добиться успехов, и даже самые скучные дела не нагоняют на вас тоску. Будет возможность пообщаться с людьми, которых вы давно не видели. Вряд ли вы узнаете что-то интересное, но время проведете приятно. Есть шанс завязать полезные знакомства, но тут лучше не проявлять особенной настойчивости; подождите, пока нужные люди сами заинтересуются вашими идеями и планами.



Водолей

Отличный день для покупок и сделок. Вы безошибочно определяете, на что стоит потратить деньги, а на чем можно сэкономить. Тут интуиция не подводит даже Водолеев, которые прежде отличались крайне легкомысленным отношением к финансовым вопросам. Решение рабочих вопросов может потребовать больше времени, чем обычно; не исключено, что придется заметно изменить планы.









Рыбы

День сложится неплохо, если вы будете серьезны, спокойны и внимательны. Категорически не рекомендуется, во-первых, нервничать по пустякам, а во-вторых, лениться, легкомысленно относиться к работе и откладывать дела. Возможны разногласия с партнерами и коллегами, споры из-за денег и распределения обязанностей; вам придется пойти на уступки.





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