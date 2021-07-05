Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:39, 05 июл 2021

Сегодня необходимо постараться контролировать свои эмоции и слова – неосторожность может повлечь за собой ряд проблем. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Несмотря на энергию полнолуния сегодня, велика вероятность того, что вы будете ладить с авторитетными фигурами, такими как боссы, родители, учителя, высокопоставленные лица и полиция. Воспользуйтесь этим, потому что вы можете попросить что-то, и ваше желание будет выполнено. Вуаля!







Телец

У вас сегодня страсть к путешествиям, а это значит, что вы хотели бы путешествовать или делать что-нибудь, чтобы изменить обстановку. Вы также можете установить тесную связь с кем-то из другой культуры сегодня или поймать некоторые идеи, которые позволят вам исследовать что-то, связанное с публикацией, законом, СМИ или медициной.



Близнецы

Хотя в последнее время может возникнуть ряд финансовых проблем; тем не менее, дискуссии по этим вопросам (общее имущество, наследство, вопросы страхования) принесут вам сегодня пользу.



Рак

Энергия полной Луны все еще с вами сегодня, тем не менее, Юпитер принесет радость там, где было беспокойство и расширение, где было напряжение. Наслаждайтесь общением с друзьями, партнерами и представителями общественности сегодня. Хорошо вам провести время!



Лев

Возможности, связанные с работой, могут представиться вам сегодня. Вам также понравятся групповые усилия, особенно если они относятся к конкретной задаче, которую вы хотите выполнить. В целом, это хороший день. Вы также будете чувствовать себя вознагражденными, если сможете кому-то помочь.

Дева

Ваши творческие способности сегодня сильны, поэтому это прекрасный день для изучения художественной деятельности. Это также отличный день, чтобы пообщаться с другими и насладиться компанией детей. Романтические свидания и флирты приветствуются. Время вечеринок!



Весы

Несмотря на то, что между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей публичной репутации возникло перетягивание каната, тем не менее, сегодня вы будете рады отдохнуть дома или развлечь семью и друзей. Поделитесь хорошей едой и напитками!



Скорпион

Недавняя напряженность присутствовала при подготовке к полнолунию, однако сегодня есть элемент освобождения, потому что вы чувствуете радость и больше надежды на свое будущее. Кто-то сказал: «Маленькие возможности – это то, как большие возможности выглядят, когда они молоды».



Стрелец

Это хороший день для вас. Вы можете найти способы увеличить свой заработок, а также, если вы хотите использовать свои деньги, чтобы купить что-то, вы можете быть довольны тем, что вы покупаете. Некоторые из вас купят что-нибудь для своего дома или члена семьи.



Козерог

В вашем знаке все еще полнолуние, но сегодня вам легче и счастливее. Напряжение с партнерами и близкими друзьями все еще может существовать, тем не менее, вы чувствуете оптимизм и надежду на свое будущее. В самом деле, в ближайшем будущем у вас есть способы стать богаче, а значит, вам есть, чего ожидать!



Водолей

Сегодня легко почувствовать тепло в животе, особенно после ощущения напряжения полной луны, которое сейчас достигло максимума. Наслаждайтесь общением с другими сегодня. Все ваше общение с другими людьми будет динамичным!









Рыбы

Сегодня вам понравится тусоваться с друзьями и членами групп, потому что люди испытывают облегчение и радость, почти нервно. (Полнолуние длится 48 часов.) Ваша дружба с подругой будет воодушевляющей. Люди рады видеть друг друга сегодня и это хорошо.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram