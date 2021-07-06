Гороскоп на сегодня, 6 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:30, 06 июл 2021

Вам нужно взять себя в руки и не отступать от намеченного курса. Даже если все вокруг кажется унылым, не падайте духом. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Важно избегать переутомления во второй половине дня, поскольку в это время вероятны недомогания. Если на это время запланированы поездки, не поленитесь лишний раз уточнить маршрут и убедиться, что взяли с собой все необходимое.







Телец

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Близнецы

День складывается хорошо. Трудности не исключены, но вы добьетесь своего, если приложите усилия. Можно обращаться за помощью к проверенным друзьям и союзникам, они не подведут. Для решения некоторых проблем окажется достаточно обсудить их с понимающими людьми. Часто случайно полученная информация подсказывает, что делать.



Рак

Сегодня вы сможете сосредоточиться не только на своих рабочих делах, но и найдете немного времени для домашних дел. В этот день вас будут привлекать неожиданные перспективы и мечты, поэтому удержать вас дома будет просто невозможно. Также много будет в этот день знакомств, которые значительно изменят вашу жизнь в плане работы и карьеры.



Лев

Сегодня вы услышите от коллег много комплиментов в свой адрес, но не вздумайте расслабляться. Не исключено, что за красивыми словами, будет скрываться ложь, лесть и хитрый расчет. В целом день будет позитивным и удачным: ваша работоспособность будет на высоком уровне, а дела принесут достойную прибыль.

Дева

Сегодня вы не сможете сосредоточиться на своих повседневных делах. В середине дня вас ожидает много незабываемых перемен, которые будут иметь и положительный, и отрицательный характер. В профессиональном плане у вас появятся новые возможности. Постарайтесь в течение всего дня заметить те знаки, которые посылает вам судьба, и вовремя воспользуйтесь ситуацией.



Весы

Удачный день. Звезды обещают вам прогресс в делах, успех как в привычных, так и в новых сферах. Окружающие заметят наконец ваши таланты и способности, о которых раньше не догадывались. Не исключено, что вы получите какие-то неожиданные предложения, сможете начать дело, которое давно казалось интересным.



Скорпион

Сегодня вас будут раздражать успехи ваших коллег. Конечно же, вам тоже хочется быть успешным и заметным, чтобы окружающие говорили о ваших заслугах. К сожалению, сегодняшний день, не для покорения карьерных вершин.



Стрелец

Прекрасный плодотворный день, вероятны значительные успехи. Будет возможность завоевать уважение и доверие влиятельных особ, которые вскоре сделают вам какие-то интересные предложения. Это подходящий день для того, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с коллегами или деловыми партнерами, узнать их получше.



Козерог

Сегодня вам не раз придется оказаться в центре внимания. Сначала это может быть неприятно: покажется, что все вокруг пытаются найти у вас какие-то недостатки. Но потом вы почувствуете себя увереннее. Чем больше людей заметят, какой вы яркий и неординарный человек, тем лучше. Новые знакомства могут получить романтическое продолжение, если вы этого захотите. Не бойтесь проявлять инициативу.



Водолей

Вы получите полезную информацию и используете ее, чтобы решить сразу несколько своих проблем. Умение быстро ориентироваться в ситуации и делать правильные выводы, опираясь на свои наблюдения, вам не раз пригодится. Замечая ваши успехи, окружающие все чаще обращаются к вам за советами. Но не стоит давать их всем подряд: кто-то может понять вас неправильно и позже обвинить в своих ошибках.









Рыбы

Первая половина дня будет благоприятной. Постарайтесь использовать ее максимально эффективно. Важные встречи и переговоры лучше провести до обеда, да и с семейными проблемами стоит разобраться как можно быстрее. Решения о покупках тоже желательно принимать в это время.





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