Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:34, 09 июл 2021

Сегодня, 9 июля, возможны конфликты и ссоры с коллегами и также с родными людьми дома. Нехватка времени, ненужные хлопоты способны испортить настроение кому угодно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Возможны неожиданные известия от деловых партнеров, которые вас разочаруют. Старайтесь не падать духом, так как все еще можно изменить. Неблагоприятный день для совершения крупных покупок. Они не принесут вам радости и окажутся пустой тратой денег для вас.







Телец

День предполагает большое количество разочарований и даже предательство. Старайтесь провести этот день наедине с собой, а все важные переговоры или встречи с друзьями перенести на другой день. У вас будет общий упадок сил, поэтому сейчас необходимо отдохнуть и набраться вдохновения.



Близнецы

Постарайтесь откровенно поговорить с вашим любимым человеком. Расскажите о своих чувствах и переживаниях. Не бойтесь, что будет хуже. Звезды советуют поговорить по душам и только так вы сможете решить конфликт.



Рак

Сегодня не время, чтобы рисковать и вкладывать деньги в сомнительные проекты. Это окажется пустой тратой денег и сил. Во второй половине дня возможны серьезные ссоры со старшими родственниками. Будьте мягче и отнеситесь с уважением, и пониманием к возрасту. Иногда лучше промолчать.



Лев

Возможны препятствия как на работе, так и в личной жизни. Не пытайтесь пробить головой стену. Однако будьте уверены, что все сегодняшние препятствия пойдут вам только на пользу. Старайтесь не падать духом и быть сдержанными.

Дева

Неблагоприятный день для принятия серьезных решений. Если вам нужно будет выбирать, то лучше отложите решение до следующего дня. Сегодня вы не сможете сделать правильный выбор и со временем будете лишь жалеть. Уделите время себе и своему моральному состоянию.



Весы

Благоприятный день для деловых переговоров, особенно касающиеся внешней торговли. Возможны сплетни и происки ваших завистников. Не доверяйте всем, а будьте более осторожными. Больше прислушивайтесь к своей интуиции. Как правило, она вас не подводит.



Скорпион

Возможны небольшие затруднения в финансовых вопросах. Не стоит занимать деньги и самому брать в долг. Звезды советуют заняться делами, которые вы всегда откладывали на потом. Сейчас удачное время, чтобы решить все незаконченные вопросы достаточно быстро и легко.



Стрелец

Сегодня не стоит заниматься спортом и нужно избегать любых физических нагрузок. Возможны небольшие затруднения в делах, которые связаны со строительством или творчеством. Будьте бдительны.



Козерог

Будьте осторожны, так как кажущаяся победа может обернуться неожиданным поражением. Внимательно продумайте весь план до самых мельчайших деталей. Посоветуйтесь со старшими коллегами и друзьями. В одиночку добиться успехов сложнее.



Водолей

Сегодня лучше избегать любых дел и контактов, так как возможны неожиданные неприятности, которые усложнят ваши отношения с друзьями и коллегами. Старайтесь провести этот день дома. Уделите внимание чтению, посмотрите хорошую комедию или просто отдохните.









Рыбы

Импульсивные действия могут привести к появлению в вашей жизни серьезного врага. Старайтесь быть сдержанными и деликатными. Не допускайте сегодня конфликтов с руководством или чиновниками. Любые важные переговоры перенесите на другой день.





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