Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

09:13, 10 июл 2021

Какое бы препятствие не подкинула вам судьба, знайте, что это просто очередное испытание на прочность. Пройдите его с достоинством. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Задержки в делах возникают гораздо чаще, чем обычно, и заставляют волноваться не на шутку. Люди, прежде обещавшие помощь, вряд ли сдержат слово, так что всерьез рассчитывать вы можете только на себя. Начало дня подходит для того, чтобы оглядеться по сторонам, оценить ситуацию; а во второй его половине можно проявлять инициативу, начинать действовать.







Телец

Первая половина дня не подходит для важных дел. Встреч на это время тоже лучше не планировать: поладить с окружающими будет трудно. Мелкие недоразумения могут вывести из равновесия самых впечатлительных Тельцов. Такие представители знака могут волноваться по пустякам, сомневаться в себе.



Близнецы

Непростой день. Вам нужно быть внимательнее: легкомыслие и несерьезный подход к делам могут обернуться неприятностями. Любые расчеты нужно проверять дважды, как и документы, под которыми вы собираетесь поставить свою подпись.



Рак

Лучше всего этот день подходит для отдыха. Попытки завершить какие-то старые дела или быстро справиться с новыми вряд ли будут удачными. Слишком многое идет не по плану, часто приходится импровизировать, а результат не всегда оправдывает ожидания. Особенно трудно придется Ракам, которые запланировали важные встречи. Спокойно поговорить не получится, любое разногласие может привести к конфликту.



Лев

Рассчитывайте только на свои силы, в этом случае ваши шансы достичь успеха будут гораздо выше. Лучше не следовать чужому примеру, а принимать решения самостоятельно, искать собственный путь к цели. Многие ваши эксперименты окажутся удачными. Вы подходите творчески даже к самым простым и скучным делам, поэтому справляетесь с ними лучше других.

Дева

Подходящий день для поездок. Сейчас вам очень полезно сменить обстановку, к тому же время, проведенное в дороге, будет очень приятным. Искать попутчиков не надо – они найдутся сами.



Весы

Благоприятный день для творческих экспериментов, поиска ответов на важные вопросы. Чем больше времени вы уделяете делам, требующим фантазии и находчивости, тем лучше. Вы ни минуты не тратите напрасно, действуете решительно и быстро, при этом не допускаете промахов. Многих удивят ваши успехи.



Скорпион

Непростой день. Будьте терпеливы и сохраняйте самообладание, иначе наделаете ошибок, исправить которые будет трудно. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь все важные решения принимать самостоятельно – знаний и опыта у вас для этого достаточно, к тому же интуиция подсказывает, как лучше поступить.



Стрелец

Первая половина дня будет насыщенной и интересной, щедрой на приятные сюрпризы и удачные совпадения. Позже придется заниматься делами, которые кажутся вам не слишком перспективными и интересными. От них тоже будет польза: вы получите опыт, который вскоре пригодится.



Козерог

Чем меньше вы нервничаете, тем лучше складывается день. Не стоит придавать слишком большого значения мелочам и тревожиться по пустякам. Хотя влияние негативных тенденций порой будет давать о себе знать, все сложится вполне удачно благодаря вашим усилиям и помощи союзников.



Водолей

День будет непростым и напряженным, особенно для тех, кто ждал от него исключительно приятных событий и легких успехов. Возможны разочарования, неожиданные проблемы, затруднения в делах, с которыми вы в другое время быстро справились бы. Не теряйте оптимизма: вы обязательно добьетесь своего, хоть и чуть позже.









Рыбы

Не исключены трудности и недоразумения, но вы не расстроитесь из-за них, и правильно сделаете. Влияние негативных тенденций вскоре пойдет на спад, ситуация изменится к лучшему. Ваша задача – не спешить и дождаться благоприятного момента.





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