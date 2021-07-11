Гороскоп на сегодня, 11 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

09:38, 11 июл 2021

Благоприятный плодотворный день, хорошо подходящий для самых разных дел. Он дает шанс удачно завершить то, что было начато раньше. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.







Телец

Легкий и удачный день, который подарит вам массу позитивных эмоций. Многое получается хорошо, вероятны какие-то приятные сюрпризы, удивительные совпадения и происшествия, которым вы будете рады. Будет возможность приятно провести время с близкими или отдохнуть в компании друзей.



Близнецы

Важно сохранять спокойствие: то, как сложится день, во многом зависит от того, совладаете ли вы со своими эмоциями. Лучше не торопиться, особенно когда речь идет о делах, важных не только для вас. Если вы будете действовать осторожно и обдумывать каждый свой шаг, то наверняка найдете способ достичь поставленных целей.



Рак

покойный удачный день, хорошо подходящий для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы. Становится совершенно очевидным то, о чем вы прежде могли только догадываться по чужим намекам. Принять важные решения станет гораздо проще, многие сомнения останутся в прошлом.



Лев

Спокойный день. Он может не принести значительных событий, однако даст вам возможность о многом подумать и принять взвешенные решения, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Приятно, что приступить к реализации задуманного можно будет уже очень скоро. Вы рады возможности быстро перейти от размышлений к действиям.

Дева

Вероятны успехи в делах, требующих осторожности, самообладания и внимания к деталям. Вы хорошо справляетесь там, где требуются сосредоточенность и аккуратность. Удается ничего не упустить из виду, не совершить ошибок и добиться нужного результата. Вы проявляете настойчивость и целеустремленность, это многим нравится. Если вы обратитесь к кому-то за помощью, вам едва ли откажут.



Весы

Даже привычные дела сегодня могут потребовать больше времени и сил, чем обычно. Ответы на простые вопросы порой находятся не сразу, приходится поломать голову. Время у вас есть, так что особенно торопиться не нужно. Полезно будет вернуться к каким-то старым идеям. Возможно, сейчас вы найдете способ их осуществить.



Скорпион

Все самые важные дела и самые ответственные встречи стоит планировать на первую половину дня, потому что именно она будет особенно удачной. В это время вы сможете осуществить то, что давно задумали, или добиться успеха в деле, которому отдавали много сил. Удастся найти ответы на вопросы, давно не дававшие покоя.



Стрелец

Спокойный благоприятный день. Он подходит для деловых встреч и переговоров, начала сотрудничества. Возможным становится урегулирование проблем, которые в последнее время не давали покоя; нужно лишь немного изобретательности, чтобы справиться с ними. Не упустите возможность научиться чему-то у людей, которые имеют большой опыт и готовы поделиться знаниями.



Козерог

Будьте внимательны. День может принести испытания. Например, придется заниматься делами, которые им совсем не по душе. Старайтесь справиться со всем как можно лучше. Часто серьезного подхода оказывается достаточно для того, чтобы решить целый ряд мелких проблем и избежать появления более серьезных трудностей.



Водолей

Первая половина дня проходит беспокойно. В это время может быть нелегко ладить с окружающими; порой вы ссоритесь даже с теми, с кем прежде легко находили общий язык. Но с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается, дела идут все лучше.









Рыбы

Плодотворный день, который дает вам шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Не исключено, что именно сейчас вы найдете способ решить какие-то старые проблемы, или урегулировать конфликты, которые в последнее время заставляли беспокоиться.





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