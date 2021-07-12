Гороскоп на сегодня, 12 июля 2021 года, для всех знаков зодиака

08:36, 12 июл 2021

Постарайтесь не накручивать себя и верить, что все наладится. Все ваши беды обернутся победой и успехом. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Не придавайте слишком большого значения мелочам. Прежде чем принять какие-то решения, старайтесь оценить ситуацию в целом; излишнее внимание к деталям может сбивать с толку. Старайтесь не торопиться: сейчас вам нужно больше времени, чем обычно, чтобы во всем разобраться и понять, как действовать дальше.







Телец

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам, вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.



Близнецы

Не все складывается так, как хотелось бы. Добиться успеха будет труднее, чем вы предполагали. Не всегда первая попытка решить какую-то проблему оказывается удачной, но настойчивость приносит плоды. Стоит запастись терпением: именно благодаря ему вы получите то, к чему стремитесь, и даже больше.



Рак

День принесет немало неожиданностей, удивительных сюрпризов. Вы изобретательны и находчивы, поэтому обязательно воспользуетесь удачным стечением обстоятельств, чтобы добиться поставленных целей. Придется заниматься несколькими делами одновременно, ошибок вы не допустите ни в одном.



Лев

Вряд ли удастся избежать трудностей в первой половине дня. Иногда причиной их становится ваша собственная невнимательность: вы не замечаете чего-то важного, поэтому допускаете ошибки. Стоит быть внимательнее, в этом случае день сложится куда удачнее. Не помешает и разборчивость в контактах. Если вы будете слишком доверчивы, кто-то наверняка попытается этим воспользоваться.

Дева

Не поручайте важных дел никому, занимайтесь ими сами. Возможно, придется пойти на риск, чтобы добиться желаемого. В такие моменты звезды поддержат вас, и все сложится удачно. Старайтесь спокойно принимать критику, не реагировать остро на замечания близких.



Весы

Яркий, насыщенный день. Очень остра интуиция. Благодаря ей вы можете быстро принять правильное решение, сориентироваться в неоднозначной ситуации. Вероятны хорошие новости, долгожданные известия издалека. Получив их, вы быстро начнете действовать – и будете правы, потому что сейчас важно не упустить благоприятный момент.



Скорпион

Все самые важные дела и самые ответственные встречи стоит планировать на первую половину дня, потому что именно она будет особенно удачной. В это время вы сможете осуществить то, что давно задумали, или добиться успеха в деле, которому отдавали много сил. Удастся найти ответы на вопросы, давно не дававшие покоя.



Стрелец

Благоприятный день для работы. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела и добиваетесь отличных результатов. В середине дня удастся решить сложные задачи, с которыми ваши знакомые долго не могли справиться. Некоторые Стрельцы успеют помочь друзьям или коллегам, оказавшимся в сложной ситуации.



Козерог

День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность. И если вы уверенны, что справитесь с новыми обязательствами, то соглашайтесь на предложение. От вас потребуется достаточно знаний и опыта, чтобы проявить себя прекрасным профессионалом.



Водолей

Утром могут возникнуть небольшие проблемы, но вы быстро справитесь с ними. Будет шанс заключить выгодные сделки, увеличить свои доходы, а также получить деньги, необходимые для реализации новых идей. Важно не торопиться. События развиваются довольно медленно, но в этом нет ничего плохого – у вас есть время обдумать каждый шаг.









Рыбы

Желательно ограничить деловые контакты, вести исключительно полезные и продуктивные разговоры. Имейте в виду, что намерения ваших собеседников часто не ясны до конца даже им самим. Держитесь подальше от тех, кто любит споры ради спора и получает удовольствие, критикуя все вокруг.





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