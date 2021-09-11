Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:59, 11 сен 2021

Сегодня самыми лучшими ухаживающими процедурами станут те, которые будут связаны с водой. Также следует обеспечить себе сегодня обильный питьевой режим. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Едва ли удастся избежать сложностей в начале дня. Слишком многое идет не по плану, слишком часто вы оказываетесь в ситуациях, где опыт и знания, полученные раньше, оказываются бесполезны. Можно полагаться на собственную интуицию или обратиться за помощью к людям, которые прежде не раз выручали вас в трудные моменты. Главное – не терять уверенности в том, что у вас все получится.







Телец

День непростой, но благоприятный. Вы настроены решительно, не отступаете перед преградами и проявляете редкую изобретательность. Всего этого оказывается достаточно, чтобы даже самое неблагоприятное стечение обстоятельств не помешало вам достичь успеха. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, которые сначала покажутся странными, а потом – очень симпатичными.



Близнецы

Утро будет довольно неудачным, но вам не стоит огорчаться. Уже через пару часов ситуация изменится к лучшему. Но стоит не спокойно ждать благоприятного стечения обстоятельств, а действовать. Шансы достичь успеха заметно возрастут, если вы обратитесь за поддержкой к людям, которые прежде давали вам хорошие советы или помогали в чем-то.



Рак

Нужно многое сделать, а вы не всегда в настроении прикладывать усилия. Это не беда. Оглядевшись по сторонам, вы наверняка найдете человека, которому можно поручить все самое сложное и утомительное. Стоит сразу подумать, чем вы его отблагодарите – даже самые бескорыстные помощники не откажутся от поощрения.



Лев

Очень трудно договориться с кем бы то ни было о совместных действиях. Если вам нужен хороший результат – полагайтесь на себя, не ждите ни благоприятного стечения обстоятельств, ни помощи со стороны. Прежде чем принять любое предложение, даже самое заманчивое, тщательно изучите ситуацию, поговорите с людьми, которые знают больше вас.

Дева

День обещает массу ярких впечатлений, запоминающихся моментов. Постарайтесь провести больше времени в компании друзей – это заметно поднимет настроение, вы почувствуете себя бодрее и энергичнее. Старые знакомые охотно помогают в делах, благодаря им вы находите выход из любых сложных ситуаций.



Весы

Будет много споров. Вы не только не стараетесь избежать их, но и провоцируете иногда, не задумываясь о том, к чему это может привести. Отношения с давними друзьями, проверенными союзниками становятся более напряженными. Доверять друг другу труднее, а взаимных претензий все больше. Не исключено, что вы предпочтете действовать самостоятельно, не рассчитывая на других.



Скорпион

Важна умеренность во всем. Если вы будете хотеть слишком многого, поставите перед собой слишком высокие цели, то рискуете остаться ни с чем. Скорпионы, готовые довольствоваться скромными успехами, но старающиеся извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств, добьются большего, чем ожидали.



Стрелец

Спокойно проходит первая половина дня, едва ли вам придется о чем-то волноваться. Вы не беспокоитесь о том, на что не можете повлиять, но ни на минуты не теряете контроля над ситуацией там, где от вас хоть что-то зависит. Возможны необычные, удивительные совпадения, происшествия, которые заставят вас изменить отношение к недавним событиям и окружающим.



Козерог

Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, не полагайтесь на личные симпатии и антипатии там, где речь идет о бизнесе, возможной прибыли или важных творческих проектах. Меньше рискуйте, особенно в первой половине дня: в это время поддержка звезд будет очень скромной. Не стоит доверять тем, кто обещает слишком многое. Сегодня кто-то может попытаться использовать вас в своих интересах.



Водолей

Начало дня удачно, и этим нужно воспользоваться, чтобы сделать то, что было давно задумано. Можно успешно завершить какие-то сложные проекты, поставить финальную точку в деле, которому было отдано много сил. Будет шанс урегулировать рабочие конфликты, превратить недавних соперников в союзников. Вы очень изобретательны, часто находите нестандартные решения, добиваетесь того, что недавно казалось почти невозможным.









Рыбы

Возникает масса разногласий, но ни один спор не заканчивается конфликтом. Вы просто не допускаете ничего подобного: гасите в зародыше негативные эмоции, разряжаете обстановку, мирите тех, кто только начал ссориться. В работе порой возникают трудности, но вы все же доводите все начатые дела до конца.





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