Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:36, 12 сен 2021

Гороскоп обещает, что Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Социальная энергия Овна достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Овна, чтобы привлечь на свою сторону людей.



Телец

Телец в состоянии завоевать весь мир, по крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Телец действительно способен на многое.



Близнецы

Жизнь предоставит Близнецам немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них они сумеют воспользоваться. Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Близнецов расслабленным настроем и некоторой медлительностью.



Рак

Звезды гороскопа советуют Раку выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться. Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться.



Лев

Лев имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми. Его энергия будет бить ключом, заставляя Льва находиться в центре событий.

Дева

Сила Девы – в близких людях, готовых ее поддержать. Если она обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидала. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня.



Весы

Весы могут то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: их неорганизованность будет написана у них на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в их противоречивых поступках.



Скорпион

Скорпиона ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс»: Скорпион вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним – в течение дня он может и найти, и потерять.



Стрелец

Стрелец может стать законодателем тенденций. Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова.



Козерог

Козерогу не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое.



Водолей

Водолей должен приготовиться к сюрпризам. Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится.









Рыбы

У Рыб откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время и иметь дело с нужными людьми. Звезды гороскопа советуют Рыбам оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных.





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