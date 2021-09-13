Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 13 сен 2021

Стоит прислушаться к советам старых друзей: они помогут вам удержаться от опрометчивых поступков. Лучше не вспоминать о давних проблемах, размышления о них могут надолго испортить настроение. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Начинается день отлично. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы сделать то, что давно задумали. Сейчас можно достичь успеха в самых сложных делах, хорошо справиться с решением сложных задач. Пригодится старый опыт; вы не повторите своих ошибок, выберете верный путь к цели.



Телец

Запаситесь терпением. Достичь нужных результатов быстро вряд ли удастся. Но многое получится хорошо, если вы начнете действовать в благоприятный момент. Интуиция обязательно подскажет, когда стоит сделать решительный шаг. Тут-то и будет важно не медлить и ничего не бояться. У вас все получится.



Близнецы

День довольно напряженный, но все проблемы, которые он приносит, вы можете решить. Не всегда добиться нужного результата можно быстро, и ошибок порой не избежать, но вы не сдаетесь и не отказываетесь от задуманного. Уверенность в себе творит чудеса – именно благодаря ей вы не теряетесь в сложные моменты, принимаете верные решения.



Рак

Будет много удачных совпадений, необычных происшествий, из которых вы сможете извлечь пользу. Вы должны быть очень внимательны, потому что реагировать на происходящее нужно быстро, обидно будет упустить благоприятный момент. Едва ли вы получите чью-то поддержку в начале дня, а вот позже вам могут прийти на помощь какие-то влиятельные люди.



Лев

Вам предстоит сделать очень многое. День складывается напряженно, порой вам даже дух некогда перевести: все время приходится решать какие-то задачи, порой очень сложные. Помогают давние союзники, старые друзья. Они хорошо понимают вас; часто даже не приходится объяснять, с какими трудностями вы столкнулись – все и так ясно.

Дева

Начало дня благоприятно. Воспользуйтесь этим, чтобы реализовать давние планы, сделать то, что было задумано несколько месяцев назад. Возможны удачные деловые переговоры, результат которых вас очень обрадует. Не исключены выгодные сделки; тут можно полностью полагаться на интуицию.



Весы

Начало дня будет ярким и запоминающимся. Это время необычных знакомств, запоминающихся встреч. Вы стараетесь произвести хорошее впечатление, но это не всегда удается. Окружающим ваши поступки могут казаться странными, необдуманными, даже глупыми. Однако пройдет немного времени, и станет ясно – вы действовали правильно.



Скорпион

Все идет хорошо, нет причин для волнений и тревоги. Вы знаете, как достичь поставленных целей, но не торопитесь, и правильно делаете. Любая спешка сейчас нежелательна: она приводит к неразберихе, путанице. Гораздо проще будет достичь целей, действуя в комфортном ритме и уделяя внимание всем деталям. =



Стрелец

Едва ли удастся совершенно избежать проблем, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми трудностями. Часто для достижения нужного результата приходится прибегать к необычным, странным методам. Будьте готовы экспериментировать. Ваши идеи сначала вызывают у окружающих недоумение, и лишь потом – понимание и радость.



Козерог

Неплохой день. Со многими делами можно справиться, но приложить для этого потребуется больше усилий, чем обычно. Чаще всего трудности возникают там, где вам нужна какая-то помощь других людей: разговоры отнимают много времени, часто вас понимают неправильно, все это заставляет нервничать. Гораздо проще действовать самостоятельно. Сил и опыта оказывается достаточно, чтобы преодолеть все преграды.



Водолей

Сегодня вы окажитесь невероятным гением, даже справитесь с любой новой должностью. У вас отличный вкус и изобретательность, умеете достигать своих целей. Если вдруг вам придется столкнуться с рутиной, то постарайтесь ее избежать. Если ваша работа связана с политикой или наукой, то вы ощутите себя востребованным членом общества. Общественная работа вам близка по духу.









Рыбы

Многое дается нелегко. Вы готовы приложить усилия, но порой сомневаетесь в себе, тратите время напрасно именно тогда, когда стоило бы действовать быстро. Хорошо, если рядом будет человек, способный поддержать и подбодрить вас. Достаточно нескольких добрых слов, чтобы ваше настроение улучшилось.





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