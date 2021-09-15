Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 15 сен 2021

В этот день вы сумеете проявить себя решительным и ответственным сотрудником, а благодаря своей настойчивости преодолеете многие препятствия. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Много времени проходит зря. Его отнимают бесконечные и бессмысленные разговоры, споры и разногласия, настоящей причины которых вы порой не понимаете. К тому же приходится исправлять чужие ошибки; вас это совсем не вдохновляет. Старайтесь не отказываться от задуманного, даже если не сразу удается достичь нужного результата.



Телец

Не лучший день для начала новых дел. Едва ли удастся сразу достичь нужных результатов, а любые неудачи вы принимаете очень близко к сердцу. Иногда проблемы возникают там, где вы их меньше всего ожидали; это порождает волну негативных эмоций.



Близнецы

В начале дня будет много разногласий и споров. Это напряженное время, которое многих Близнецов заставит понервничать. Представители знака понимают, что не всегда поступают правильно, но совладать с эмоциями порой не могут. Вам нужна пауза, хотя бы небольшая. Отдохнув, вы на многие вещи взглянете иначе, увидите возможности, на которые прежде не обращали внимания.



Рак

Удачный день для деловых партнерских отношений. Возможно, вы заключите взаимовыгодный договор. Очень активно будет проходить работа у представителей знака зодиака, которые трудятся в сфере услуг. А если вам необходимо уладить какой-то юридический вопрос, то все в ваших руках. Сегодня могут встретиться знакомые люди, которые окажут вам неплохую помощь.



Лев

Воздержитесь от необдуманных поступков. Этот день не подходит для того, чтобы что-то кардинально менять в жизни; к любым целям лучше двигаться постепенно. Избегайте стрессовых ситуаций. Ваша нервная система очень чувствительна, сильные переживания могут стать причиной недомоганий.

Дева

Сегодня вам не стоит ожидать идеального развития событий. Даже привычные обстоятельства будут омрачены небольшими неприятностями и недоразумениями. Вы ничего не сможете предугадать заранее, ведь что-то обнаружится по ходу дела. Начало дня запомнится благоприятной атмосферой в коллективе.



Весы

Трудно сохранять спокойствие: что-то идет не по плану, ваши ожидания не оправдываются. Необдуманные поступки, сгоряча сказанные слова могут усугубить ситуацию. Нужна разборчивость в контактах. Сейчас многие пытаются провоцировать вас, надеясь извлечь пользу из ваших ошибок. Избегать промахов помогает опыт: благодаря ему вы быстро понимаете, что и как нужно делать.



Скорпион

Все складывается благоприятно, нет никаких причин волноваться и тревожиться. Возможны удачные совпадения, которые откроют перед вами новые возможности в деловой сфере. Знания, полученные раньше, помогут опередить соперников. Однако люди, над которыми вы сегодня одержите верх, могут затаить зло. Будьте осторожны с ними.



Стрелец

Постарайтесь начать день максимально плодотворно. У вас есть несколько часов, чтобы сделать нечто полезное, реализовать отличную идею. Постепенно влияние позитивных тенденций снижается, и вам все меньше хочется браться за дела, прикладывать какие-то усилия. Отложить все несрочное и просто отдохнуть – неплохая идея. Полезно будет поговорить с близкими: вас поддержат и вдохновят.



Козерог

Будет сложно, но вы справитесь. Этот день – настоящее испытание. Придется заниматься именно тем, что вам не нравится, иметь дело с неприятными людьми. К тому же вам часто напоминают о старых ошибках, это тоже не улучшает настроения. Но вы не даете воли эмоциям, старайтесь держать себя в руках. Это обезоружит ваших недоброжелателей.



Водолей

Благоприятный день, который приносит много хороших идей. Вы действуете очень быстро, не упускаете ни одной возможности. Легко будет одержать верх даже над сильными противниками, которые прежде не раз заставляли других отступить. Ваши поступки часто вдохновляют окружающих. Именно благодаря вам люди, которые уже начали считать себя неудачниками, смогут добиться успеха.









Рыбы

Утро пройдет довольно приятно, хотя вряд ли принесет какие-то интересные события. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми, о многом поговорить. Не исключено, что кто-то поделится с вами полезной информацией или интересной идеей. Случайная встреча может натолкнуть на интересные мысли.





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