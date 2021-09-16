Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 16 сен 2021

Сегодня для вас будет опасным слишком яркое выражение своих эмоций. Постарайтесь максимально держать их под контролем. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Нужно многое успеть, но не всегда ясно, за что стоит браться в первую очередь. Часто вы оказываетесь в самом центре захватывающих событий и из-за этого забываете о запланированных делах, обещаниях, которые дали раньше. Следите за тем, чтобы новые идеи и планы не мешали вам решать текущие вопросы, вовремя разбираться с повседневными задачами.







Телец

Непросто, но очень важно сохранять спокойствие, особенно в начале дня. Вы рискуете совершить серьезные ошибки, если пойдете на поводу у эмоций, поддадитесь на провокации. Порой непросто складываются отношения с окружающими. Новые знакомые не всегда искренни, порой говорят совсем не то, что думают. Прислушайтесь к интуиции, ее подсказки помогут избежать ошибок.



Близнецы

Вы гораздо больше, чем обычно, переживаете по пустякам, и часто принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Напрасно! Сегодня оптимизм, уверенность в успехе и собственном везении были бы очень полезны. Чем раньше вы отбросите сомнения и тревоги, тем быстрее добьетесь первых успехов.



Рак

Благоприятный день, хоть и очень беспокойный. Вы полны энергии, готовы взяться за что-то совершенно новое или вернуться к делу, казавшемуся почти безнадежным. Но прежде, чем сделать какие-то конкретные шаги, стоит подумать, какие последствия они будут иметь. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что сегодня проявили предусмотрительность.



Лев

Не тревожьтесь. Этот день едва ли будет совершенно безоблачным, но серьезных проблем он вам не принесет. Возможны неудачные совпадения, досадные ошибки. Не позволяйте им испортить вам настроение. Все можно быстро исправить, если вовремя начать действовать, а не тратить время на печальные размышления.

Дева

Старайтесь вести себя миролюбиво и дружелюбно. Сегодня это не так-то просто: окружающие дают массу поводов для критических замечаний, ироничных высказываний и даже довольно обидных шуток. Но если вы проявите снисходительность к чужим слабостям, все будут за это благодарны.



Весы

Несмотря на то, что в первой половине дня возникают какие-то трудности, вы не падаете духом и не теряете уверенности в успехе. Изменить ситуацию к лучшему удается довольно быстро: времени зря вы не тратите, путь к цели выбираете кратчайший. Середина дня подходит для встреч с потенциальными работодателями, будущими деловыми партнерами. В это же время могут появиться необычные идеи, касающиеся бизнеса.



Скорпион

Появляется много интересных идей. Хочется реализовать задуманное немедленно, но здравый смысл подсказывает: обстоятельства для этого сейчас не самые благоприятные, стоит подождать немного. Так что запаситесь терпением и постарайтесь сосредоточиться на повседневных делах. Они, возможно, и не дают шанса добиться головокружительных успехов, но внимания тоже требуют.



Стрелец

Если вы заняты серьезным делом и хотите справиться с ним отлично, действуйте самостоятельно. Даже с теми, кто действительно хочет помочь, сегодня сложно договориться, а от менее заинтересованных союзников будет больше вреда, чем пользы. У вас достаточно знаний, энергии и опыта, чтобы справиться со всеми трудностями.



Козерог

Как бы вам ни хотелось во всем действовать самостоятельно, свести к минимуму пустые разговоры и избежать долгих обсуждений, сегодня это едва ли удастся. Куда вероятнее другое: нужно будет искать союзников и объяснять, какой именно поддержки вы от них хотите, а также думать о том, как заинтересовать каждого.



ВодолейВ начале дня вам предстоит многое сделать. Это не самое простое время, но очень плодотворное. Можно справиться с тем, что долго не получалось, успешно завершить дело, которому прежде было отдано немало сил. Ваши победы не останутся незамеченными. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, как сильно ошибались.









Рыбы

Начало дня будет довольно беспокойным. На это время трудно что-то планировать: обстоятельства быстро меняются, порой происходит то, чего никто не ожидал. Иногда приходится принимать решения буквально на ходу, и нельзя сказать, что в такие моменты вы чувствуете себя уверенно и сохраняете хладнокровие.





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