Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:19, 17 сен 2021

Сегодня будьте внимательнее к своим словам, сказанное может сыграть как за вас, так и против вас. Займите пассивную позицию и больше слушайте, чем говорите. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День будет очень активным. Сегодня вам придется взять инициативу и ответственность на себя. Возможно, окружающие будут тормозить процессы, и действовать непоследовательно, не стоит поднимать ссору из-за этого.



Телец

Сегодня благоприятный день для представителей творческих профессий. День отлично подходит для решения вопросов, связанных с обустройством дома. Смело начинайте ремонт или отправляйтесь за покупками. Главное – не бойтесь пробовать новое и просить помощи у друзей.



Близнецы

Сейчас вы сможете найти занятие себе по душе и наслаждаться своей работой. Все это положительно повлияет на вашем самоощущении и поднимет вас в глазах других людей. Вы сможете раскрыть свой потенциал, возможно, улучшить свое положение в обществе.



Рак

Возможно, что новые идеи и предложения о сотрудничестве принесут вам увеличение дохода. Не отказывайтесь от участия в интересном проекте, даже если он потребует много сил. Вам следует умело совмещать личную жизнь и работу, иначе это негативно может сказаться на ваших отношениях с партнером.



Лев

День у Львов благополучный. Сегодня можно ждать помощи от коллег и друзей во всех вопросах. Не отказывайте и вы им в поддержке, не подводите своих товарищей. На любовном фронте тоже все удачно складывается, возможны сюрпризы и приятные события. Но вам стоит ограничить употребление алкоголя.

Дева

Сейчас наступает благоприятный период, который нужно использовать по максимуму для решения всех накопившихся вопросов. Удачными будут переговоры с деловыми партнерами противоположного пола. Сейчас вам стоит подготовить оборону для встречи новых проблем, поэтому решайте все срочные дела немедленно.



Весы

Проведите день легко и весело. Отправляйтесь на вечеринку или встречу с друзьями, получайте положительные эмоции и наслаждайтесь жизнью. В большой компании не забывайте друзей, особое внимание уделять своей половинке.



Скорпион

Не будет никаких неожиданных поворотов или неприятностей, все идет ровно как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. День отлично подходит для путешествий и отдыха с друзьями. Но вам следует быть осторожным в бытовых вопросах, могут возникнуть неожиданные неприятности.



Стрелец

Стрельцам придет неожиданное деловое предложение, которое вы побоитесь сразу принять. Но отложите в сторону страх и сомнения, что вы можете не справиться, и примите эту возможность. Поначалу может быть трудно, но потом вы придете к огромному успеху. В работе над крупным проектом грамотно организуйте свое время.



Козерог

Сейчас ваша работоспособность очень высока, что положительно влияет на результат работы. Увлеченность делом поможет справиться со всеми трудностями и достичь успеха. Даже если вам кажется, что столкнулись с непреодолимыми проблемами, и удача вас покинула, не опускайте руки.



Водолей

Контакты с людьми будут очень приятными, а переговоры – продуктивными. Приподнятое настроение поможет укрепить деловые связи, расширить круг партнеров и даже заключить новые сделки. Все идет гладко, только не стоит зазнаваться, иначе можете все испортить и навлечь проблемы.









Рыбы

Вам потребуется проявить серьезность и взять ответственность на себя, иначе конфликтов и разлада не избежать. Не поддавайтесь своему подавленному настроению и меланхоличному настрою. Не погружайтесь в воспоминания прошлого, живите настоящим и не думайте о проблемах.





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