Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:19, 18 сен 2021

Сегодня, 18 сентября, может возникнуть трудная ситуация, из которой будет сложно выбраться из-за нерешительности. Звезды советуют быть смелее и не отступайте перед трудностями. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сейчас будут иметь успех дела, связанные с творчеством, наукой и религией. Используйте свои деловые качества для приобретения новых связей и славы. Вы обладаете врожденными способностями и талантом, но чтобы добиться успеха, нужно набраться опыта и найти свое дело.



Телец

Возможно возникновение состояния подавленности, повышенной раздражительности и депрессивного настроя. Вы можете быть обеспокоены своим финансовым состоянием или бытовыми проблемами. Придется выполнять внезапно всплывшие обязательства. Вы сможете преодолеть все трудности и препятствия, если сохраните здравый смысл и будете очень внимательны.



Близнецы

Сегодня Близнецы могут почувствовать зависимость и привязанность к вещам или людям. Она может быть настолько сильной, что затмит ваш разум. Вам не стоит поддаваться этому чувству. Оглянитесь вокруг и поймите, что еще много интересных событий.



Рак

Первую половину дня лучше посвятить приятным встречам и новым знакомствам. Также день благоприятен для физической активности, творчества, совместных развлечений и занятий. Во второй половине дня вы можете столкнуться с тревогой и волнением за состояние близкого вам человека. Ваши отношения могут зайти в тупик либо потребуют непредвиденных расходов.



Лев

Сегодня Львы смогут принять правильное решение, мысли будут четкими и ясными. К вам будет приходить свыше ответы на все вопросы. Отличный день для проведения духовных практик, у вас получится поймать баланс и наполниться новой энергией.

Дева

Сегодня предстоит решить много рабочих вопросов. Вам придется проявить власть и ответственность. Подведите итоги и постройте планы на ближайшее будущее. Возможно, вам придется поучаствовать в жизни других людей, сделайте все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать близких.



Весы

День может преподнести вам проблемы в личной жизни, не исключено, что отношения с окружающими вас людьми станут хуже. Возможно, вы столкнетесь с непониманием со стороны других людей.



Скорпион

Даже если Скорпионы будут обращаться к людям с благими намерениями, чрезмерная настойчивость и прямолинейность может быть расценена как грубость. Но сегодня вы сможете преодолеть любые препятствия. У вас есть все, чтобы двигаться дальше.



Стрелец

Вас ожидает много общения с людьми, встречи и поездки. Возможно неожиданное денежное пополнение: подарок или выигрыш. Стоит воздержаться от употребления алкоголя, это может вам навредить.



Козерог

День благоприятный в сфере финансов. Также сегодня стоит обратить ваше внимание на безопасность вашего дома, установите видеонаблюдение или сигнализацию. Все операции с деньгами сегодня будут удачны.



Водолей

Вы почувствуете неудовлетворенность своим положением в профессиональной сфере. Может возникнуть недовольство в общении с начальником или проблемы с оплатой труда. Если вы действительно заслуживаете повышения заработка, честно побеседуйте с руководством об этом.









Рыбы

День предназначен для решения вопросов, связанных с вашим будущим. Вас ждет новый период, прилив энергии и позитива. Вы почувствуете огромное желание двигаться дальше и развиваться. Удачно пройдут переговоры и деловые встречи. Но внимательно отнеситесь к выбору партнеров.





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