Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:18, 20 сен 2021

Сегодня для вас будет опасным слишком яркое выражение своих эмоций. Постарайтесь максимально держать их под контролем. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Становится ясно, как решить проблемы, в последнее время заставлявшие беспокоиться и вас, и ваших близких. Стоит прислушаться к советам: сегодня их дают люди, на опыт и знания которых можно положиться.







Телец

День отличных идей. Сегодня вы можете определиться с тем, чего хотите добиться, и решить, как именно это можно сделать. Есть шанс найти союзников. Многие ваши идеи по душе окружающим, и наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного.



Близнецы

Чтобы добиться успеха в работе и карьере, не следует лениться, просто доверьтесь своей интуиции, приложите все необходимые усилия, и никому раньше времени не говорите о своих планах.



Рак

Вторая половина дня – время, когда стоит особенно внимательно прислушаться к подсказкам интуиции. Даже какие-то мелкие, незначительные происшествия могут натолкнуть вас на интересные мысли.



Лев

Не стоит на ходу решать вопросы, связанные с финансами. Даже если речь идет о небольшой сумме, подумайте дважды, стоит ли тратить ее именно сейчас. В остальном день благоприятен. Он подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, решить вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли вместе с близкими.

Дева

День приносит много противоречивой информации. Нужно время, чтобы во всем разобраться. Не торопитесь с выводами. Возможно, вам нужно получить еще несколько важных подсказок, прежде чем делать их.



Весы

Вам стоит довериться своей интуиции, она вас не подведет. Так неожиданно в этот день вы станете ценным сотрудником, которого будут хвалить в коллективе. Да и вы прекрасно смогли заявить о себе еще раньше. Не упустите момент удачи, когда личные дела для вас окажутся важнее работы.



Скорпион

Вы уверены в успехе многих своих начинаний, и не напрасно. Если действовать решительно и быстро, можно добиться того, что прежде казалось лишь мечтой. Обстоятельства складываются удачно, вы же стараетесь не упустить ни одной возможности.



Стрелец

Сегодня вы почувствуете в себе силы и небывалую работоспособность. Проявите себя отличным сотрудником, и тогда начальство вас оценит. Не исключено, что сегодня вам могут предложить новую должность. Вы будете очень выделяться среди других людей своей уверенностью в себе и хладнокровным умом.



Козерог

Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и понимаете, что заставляет их радоваться, а что – переживать и тревожиться. Часто именно благодаря вашему участию решаются проблемы, с которыми близкие не смогли бы справиться самостоятельно.



Водолей

Учеба дается легко, если вы занимаетесь тем, что по-настоящему увлекает. Легко запоминается интересная, необычная информация, особенно если вы знаете, с кем хотели бы ею поделиться. Многих Водолеев сегодня ждут приятные сюрпризы от близких.









Рыбы

Благодаря своему воображению, вы сможете не только виртуозно справиться с творческими задачами, но и удивить всех своих коллег. Сегодня в коллективе – вы явный авторитет.





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