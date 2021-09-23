Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:05, 23 сен 2021

Тщательно выбирайте, с кем общаться – к вам тянутся разные люди, в том числе такие, которые не заслуживают доверия. Пока лучше ни с кем не делиться секретами, не обсуждать вопросы, особенно важные для вас. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вряд ли день обойдется без трудностей. Чаще всего они возникают именно тогда, когда вам хочется расслабиться и плыть по течению. Сейчас вы не можете позволить себе проводить время праздно: чтобы получить хоть какой-то результат, нужно действовать. Топтаться на месте опасно: ваши соперники и недоброжелатели настроены решительно и могут навредить, если вы ничего не предпримете.



Телец

Утром придется понервничать. В это время вероятны ошибки, промахи, которые приведут к потерям. Вам приходится заниматься несколькими делами сразу, это оказывается очень утомительным. К тому же окружающие то и дело отвлекают вас непрошенными советами или вопросами, на которые сами же и отвечают.



Близнецы

Начало дня отлично подходит для занятий, которые требуют творческого подхода. Появляется много хороших идей. Вы находите нестандартные решения, не боитесь нарушать традиции и поступать так, как считаете нужным, что бы ни говорили окружающие. Наверняка найдутся те, кто захочет к вам присоединиться.



Рак

Совсем по-другому складывается вторая половина дня. Открывается много новых возможностей, а вы стараетесь их не упустить. Происходит масса необычных событий, вы многому учитесь. Опыт, который вы получите сегодня, позже окажется интересен многим.



Лев

Будьте очень осторожны. Это непростой день, вероятность ошибок высока. Больше других рискуют пострадать Львы, которые не привыкли решать свои проблемы самостоятельно и часто ждут помощи со стороны. Сегодня очень трудно будет правильно выбрать союзников, понять, на кого можно положиться. Не исключено, что вашу симпатию попытаются завоевать люди, чьи намерения сомнительны.

Дева

Благоприятный день. Не все само собой складывается удачно, но шансы достичь успеха высоки. Смелее экспериментируйте: у вас много хороших идей, и сейчас их можно воплотить в жизнь. Привычные дела кажутся несколько более утомительными, чем обычно, а порой вы с трудом заставляете себя даже взяться за них. К счастью, есть люди, к которым можно обратиться за помощью.



Весы

Все складывается неплохо, день не приносит особенных причин для волнений. Но вам хочется большего, чем предполагают обстоятельства. Мечты о грандиозных победах едва ли сбудутся; возможно, вам придется довольствоваться скромными успехами. Не огорчайтесь, что не удалось достичь всего – позже вы сможете наверстать упущенное.



Скорпион

Благоприятный день для творческих экспериментов, поиска нестандартных решений. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, проверяете любую поступающую информацию, ни у кого не идете на поводу. Это позволяет избежать потерь, не совершить шагов, о которых позже пришлось бы жалеть.



Стрелец

Благоприятный день. Он хорошо подходит для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, касающихся сотрудничества, совместных действий, общих планов. К вам прислушиваются самые разные люди, в том числе те, кто обычно руководствуется только собственным мнением. Будет возможность взяться за какое-то интересное дело, благодаря которому ваши доходы вскоре возрастут.



Козерог

Будет сложно, но вы справитесь. Сил и энергии у вас достаточно, чтобы довести до конца любое начатое дело. Порой приходится поломать голову, чтобы найти выход из сложной ситуации, но опыт подсказывает, как лучше действовать. Вы не рискуете понапрасну, поскольку понимаете: действуя осторожно, можно достичь лучших результатов.



Водолей

Нелегко дается то, с чем вы прежде справлялись отлично. Раздражает неопределенность, хочется четких ответов на вопросы, но получить их едва ли удастся. Лучше не ждать слишком многого от других, а полагаться на себя. Чем более вы независимы в суждениях и поступках, тем меньше стрессовых ситуаций принесет день.









Рыбы

Вы часто бываете раздражительны и нетерпеливы, многое принимаете близко к сердцу. Кажется, что окружающие специально обижают вас и испытывают ваше терпение. Но дело скорее в нестабильности эмоционального фона, из-за которой вам не удается сохранить спокойствие в течение всего дня. Иногда вы сами не понимаете, что именно вывело вас из равновесия.





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