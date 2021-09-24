Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:07, 24 сен 2021

Сегодня, 24 сентября, звезды советуют отказаться от принятия трудных решений и выполнения точных расчетов, логика может подвести. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Особое внимание уделите своей семье, родителям и детям. И проведите время со своим партнером, время, проведенное с ним, поможет восстановить силы. Ваша семья - главная опора для вас, берегите их.



Телец

Посвятите этот день приятным делам. Посетите интересные мероприятия или выставки, попробуйте новый вид спорта или просто встретьтесь с друзьями. Не исключено, что после такого восстановления сил вас ожидает приятное денежное пополнение или успех в карьерном развитии.



Близнецы

Есть шанс найти настоящего друга или любимого человека. Отнеситесь внимательнее к новым людям, кто-то из них может сделать вас счастливым. Но не забывайте и про старых друзей, позовите их в гости или отправляйтесь вместе на прогулку.



Рак

Сегодня вы почувствуете окрыленность и легкость. Однако если не обуздать свои чувства, возможны проблемы при завязывании новых отношений. Не стоит отпугивать новых знакомых, иначе можно остаться в одиночестве.



Лев

Обуздайте свой потенциал, чтобы не создавать себе лишних проблем. Сейчас как раз то время, когда нужно сосредоточиться на важных вещах, поэтому будьте избирательнее. Те решения, которые вы примите сегодня, принесут вознаграждение в будущем.

Дева

Стоит притормозить эмоциональные качели, потому что проблемы могут возникнуть не только у вас, но у вашего окружения. Сегодня не рекомендуется заводить новые знакомства, потому что есть риск впутаться в неприятную ситуацию. Подумайте о хорошем, как восстановить свои силы для новых свершений.



Весы

Займитесь тем, что вам приятно, сходите на свидание с любимым человеком. Не стоит много ставить на свои профессиональные навыки – они могут вас подвести. Вторая половина дня подходит для встречи с друзьями.



Скорпион

Ждите похвалы от своего руководства. Возможно вам сделают интересное предложение. И хотя еще ничего до конца не будет ясно, но кидайтесь с головой в омут – все оправдается. Начинайте анализ своей жизни – грядут большие перемены.



Стрелец

Отличный день для общения с коллегами, руководством, обращения в компетентные органы по всем вопросам. Вас ждет успех в решении любых проблем и велика вероятность получения предложения о продвижении по карьерной лестнице. Не стоит отказываться от любых предложений финансового характера, которые помогут улучшить материальное положение.



Козерог

День обещает быть успешным в любовных начинаниях и интимной сфере. Но будьте внимательны при первом знакомстве. Не исключено возникновение некоторых сложностей.



Водолей

Сегодня приятная усталость вас не утомит, а смотивирует на новые профессиональные успехи. Внимательнее относитесь к финансам. Возможны непредвиденные траты и лишняя расточительность, которые на состоянии кошелька практически никак не отразятся.









Рыбы

Интуицию лучше сдерживать, чтобы не испортить впечатления от общения и получить желаемый результат. Будьте осмотрительны и не откровенничайте с людьми, это позволит вам предотвратить неприятности в отношениях.





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