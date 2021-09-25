Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:55, 25 сен 2021

Сегодня вы непостоянны в своих действиях и непоследовательны. Вы проявите свою целенаправленность и практичность в начале дня, а во второй половине будете склонны к мечтательности и романтичности. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Неплохой день, вполне подходящий для того, чтобы сделать что-то полезное для себя и других. Вы видите возможности, которых не замечают окружающие, и стараетесь ими пользоваться. Могут оказаться удачными какие-то необычные эксперименты, смелые идеи получат поддержку. Единственная опасность заключается в том, что вы склонны переоценивать свои силы и идти на риск там, где без этого можно было бы обойтись.



Телец

Перед вами открывается масса новых возможностей, не всегда понятно, какой из них лучше воспользоваться. Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете: полезно будет узнать их мнение. Не исключено, что вовремя полученная подсказка позволит вам избежать ошибок, удержит от опрометчивого поступка.



Близнецы

Благоприятный день для решения практических задач, как мелких, так и масштабных. Вашему деловому чутью можно позавидовать. Вы всегда видите, в чем можно достичь успеха, а за что лучше не браться, поэтому не тратите силы напрасно. Кроме того, вы оказываетесь в нужном месте в нужный момент, пользуетесь удачными совпадениями, поэтому опережаете окружающих.



Рак

Благоприятный день для коммерческой деятельности. Даже если сегодня вы заключите первую в своей жизни сделку, она наверняка окажется выгодной. Удачными будут покупки, в том числе крупные. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать.



Лев

Подходящий день для полезных дел. Можно решить организационные вопросы, наладить работу так, чтобы при меньших усилиях получать лучший результат. Вы успеете даже больше, чем запланировали, если не побоитесь экспериментов, пойдете на риск. Полагайтесь на собственный опыт и здравый смысл больше, чем на чужие советы. Лучше вас никто не разбирается в ситуации.

Дева

День принесет много хорошего, но едва ли вы будете радоваться всем своим победам. Сегодня представители знака склонны недооценивать себя, сожалеть о том, что не все сделали идеально. При этом чужих ошибок вы не замечаете, а если что-то идет не так, вините только себя.



Весы

Не на все вопросы сегодня можно получить ответ, так что запаситесь терпением. Оно пригодится и в работе: некоторые задачи не удастся решить сразу. Деловые отношения могут складываться напряженно, не исключено, что у окружающих появятся к вам какие-то претензии. Старайтесь реагировать максимально спокойно, не доводя дело до конфликта.



Скорпион

Все складывается не так уж плохо, но для того, чтобы достичь поставленных целей нужно приложить усилия. Будьте к этому готовы, не рассчитывайте на легкие победы. Возможны необычные предложения. Хорошо подумайте, прежде чем давать какой-то ответ: есть опасность, что вас вовлекают в какой-то сомнительный проект. Старайтесь ни с кем не делиться своими секретами.



Стрелец

Все удачно складывается, звезды на вашей стороне, можно достичь того, что прежде не получалось. Единственная ложка дегтя – необходимость действовать самостоятельно, брать на себя всю ответственность. Советоваться с кем-то бессмысленно; чужие подсказки только сбивают с толку и портят настроение. Зато можно поговорить на отвлеченные темы: светские беседы здорово поднимают настроение.



Козерог

Начало дня сложное. Ситуация чаще обычного выходит из-под контроля, порой вы просто не знаете, что предпринять. Можно посоветоваться со старыми знакомыми, есть шанс, что они подскажут, как действовать. Постепенно ситуация меняется к лучшему. Появляется ясность во многих вопросах, и вы уже можете оценить последствия своих поступков.



Водолей

Многое дается трудно, но вы не сдаетесь. Настойчивость принесет плоды во второй половине дня, а первую стоит просто переждать – спокойно, насколько это возможно. Не исключено, что недавние союзники откажут вам в помощи, изменят свою позицию; вы не растеряетесь, поймете, как можно достичь успеха, действуя в одиночку.









Рыбы

Не нервничайте. Вы можете сами себе создать проблемы, если не совладаете с эмоциями, дадите им волю. Сдержанность особенно важна, когда приходится общаться с людьми, которые многое о вас знают, могут повлиять на вашу жизнь. Старайтесь не делиться непроверенной информацией или идеями, в которых пока не уверены. Вы рискуете выставить себя в смешном свете, если будете говорить лишнее.





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