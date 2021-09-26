Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:52, 26 сен 2021

Гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон. Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благодаря своей коммуникабельности, Овен сумеет найти общий язык с кем угодно. День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом.



Телец

Телец может быть чересчур беспечным с деньгами. День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Телец способен на непродуманные траты.



Близнецы

Дела у Близнецов обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на их пути совсем не окажется препятствий – просто Близнецы способны шутя обходить возникшие преграды.



Рак

Рак будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой. Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Рака не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств.



Лев

Гороскоп обещает: мечты и фантазии Льва будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком.

Дева

Деве просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: ее любознательность не знает границ. Лучше всего ей будут удаваться учеба и научный труд.



Весы

Звезды гороскопа предвещают Весам море общения. Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Весы вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям.



Скорпион

Какую бы цель не ставил перед собой Скорпион, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила.



Стрелец

У Стрельца будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда.



Козерог

Козерог может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано. Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим.



Водолей

В гороскопе Водолея будут преобладать яркие, солнечные эмоции, благодаря им, где бы Водолей ни находился, он способен блистать. Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами









Рыбы

У Рыб будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Рыбы встретятся с человеком, которого давно не видели.





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