Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:16, 27 сен 2021

Сегодня вы можете быть немного рассеяны и, как следствие, проявляете невнимательность к чувствам и потребностям любимого человека. Скорей возьмите себя в руки и уделите время объекту своей симпатии. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Постарайтесь ни с кем не спорить. Подчеркнутое дружелюбие сегодня – обязательное условие успеха в делах, в том числе самых сложных. Не стоит обсуждать с близкими вопросы, из-за которых прежде не раз возникали разногласия, лучше поговорить о чем-то более безопасном и приятном. Окружающие охотно дают советы, но не ко всем стоит прислушиваться.



Телец

Трудно сохранять хорошее настроение. Эмоции сильны и противоречивы, вы часто теряете контроль над собой. Возможны задержки в делах. В другое время вы отнеслись бы к ним спокойно, а сегодня нервничаете из-за каждой лишней минуты. Волнение и спешка приведут к ошибкам, если вы вовремя не возьмете себя в руки.



Близнецы

Успех не приходит легко, но вас вовсе не пугает необходимость трудиться и бороться. Совсем наоборот: чем сложнее достичь поставленной цели, тем больше энтузиазма вы проявляете. Настойчивость приносит плоды – благодаря ей вы оставляете соперников позади, получаете то, к чему давно стремились.



Рак

Начало дня приносит массу переживаний, некоторые представители знака в это время совершенно лишаются покоя. Вы сентиментальны, чувствительны, все принимаете близко к сердцу и можете переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Окружающим с вами трудно; они то и дело вынуждены за что-то извиняться, подбирать слова, чтобы вас не ранить.



Лев

Вы все делаете по плану, не допускаете даже незначительных отступлений от него. Окружающим это кажется довольно странным, но они не могут спорить с тем, что результатов вы добиваетесь отличных. Там, где другие сомневаются, вы действуете. Там, где другие ленятся – трудитесь. Понятно, почему соперники остаются далеко позади, а цель становится все ближе.

Дева

Все складывается довольно сложно и неоднозначно, но вы справляетесь со всеми возникающими трудностями, преодолеваете преграды. Часто помогает старый опыт – благодаря ему вы понимаете, как может развиваться та или иная ситуация. И старые, и новые знакомые готовы во всем доверять вам и часто обращаются за советами.



Весы

Все сложно. Сейчас вы склонны большое значение придавать мелочам, поэтому вам кажутся неразрешимыми проблемы, с которыми вы в другое время легко справились бы. Не исключены споры с близкими, взаимные претензии.



Скорпион

Нелегко сохранять хорошее настроение, но все же постарайтесь не унывать и не смотреть на происходящее слишком мрачно. На самом деле день не столь плох, как порой кажется; более того, вероятны удачные совпадения, которые откроют новые возможности.



Стрелец

Неплохим будет начало дня. Можно спокойно заниматься тем, что вызывает интерес, общаться с людьми, которые нравятся, и просто хорошо проводить время. Какие-то головокружительные победы в это время маловероятны, а небольшие успехи вполне возможны. Некоторых представителей знака ждут приятные сюрпризы, неожиданные подарки.



Козерог

Многое может даваться непросто. Вы невнимательны, часто отвлекаетесь от того, чем заняты, поэтому рискуете что-то забыть или упустить из виду. Вряд ли это будет иметь серьезные последствия, но несколько неприятных моментов принесет.



Водолей

Не спешите. Начало дня будет довольно сложным, но потом ситуация изменится к лучшему. Поэтому встречи не стоит планировать на утро, как и важные дела, особенно такие, где важно внимание к мелким деталям. Возможны небольшие разногласия с близкими, какие-то взаимные обиды.









Рыбы

Спокойный день. Он подходит для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать информацию, анализировать ее и делать выводы. С решительными действиями дело обстоит несколько хуже: с ними лучше не спешить. Скорее всего, вам потребуется поддержка, чтобы осуществить задуманное. Обращаться за ней стоит к старым друзьям, которые хорошо знают вас, могут разделить ваши переживания.





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