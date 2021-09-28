Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:19, 28 сен 2021

Сегодня, 28 сентября, звезды советуют не сидеть на одном месте. У вас есть шанс обзавестись интересными знакомствами и необходимой информацией, которая поможет в работе. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Опасайтесь непредвиденных ситуаций. Сегодня они могут привести к сильной травме или серьезному заболеванию. Уступайте, поймите, что правда у каждого своя. Доверьтесь людям, которые вас окружают.



Телец

Сегодняшний день отлично подходит для всякого рода вложений. Вполне возможно, что это будет начало вашего бизнеса. В какую-то минуту может показаться, что это не оправданно, но все ваши переживания окупятся с лихвой, поэтому не бойтесь рисковать.



Близнецы

Вы можете расслабиться. Хлопот особых не будет, поэтому звезды рекомендуют подумать о ближайшем будущем. Возможно у вас были задумки, которые хотелось бы реализовать, но долго не получалось. Сейчас для этого самое благоприятное время.



Рак

Творчество и мастерство будут поражать не только окружающих, но и вас самих. Такое ярое стремление позволит сделать большой шаг в профессиональной сфере, а также обеспечить стабильность в финансовом плане на долгое время.



Лев

Приобретение нужных и полезных товаров будет как сегодня как никогда удачными, а вот к вечеру фортуна слегка отвернется от вас, что приведет к денежным потерям. Стоит подумать, как найти новую нишу для зарабатывания денег. Будьие аккуратны, возможно кто-то захочет вас обмануть, но не судите человека строго.

Дева

Наступает важный период, когда вам потребуется вложить больше труда, чем вы от себя ожидаете. Особенно будет расстраивать маленькая отдача от ваших стараний. Подумайте о хорошем, возможно позже окружающие оценят результат ваших стараний.



Весы

Сегодня на работе стоит вести себя с осторожностью, иначе это может привести к непредвиденным обстоятельствам. Не стоит все воспринимать в штыки, достаточно просто немного проигнорировать неприятные ситуации.



Скорпион

Вас ждет выгодное предложение в профессиональном плане. Не стоит этому удивляться, судьба дает вам шанс, от которого не нужно отказываться. Хотя изначально будет казаться, что это невозможно. Рассмотрите все перспективы и действуйте.



Стрелец

Физическая нагрузка может привести к проблемам со здоровьем, а также непредвиденным травмам. Постарайтесь сегодня ограничить общение с людьми, которые вам не нравятся. Также будут определенные трудности в новых начинаниях, как бы вы ни старались.



Козерог

Сегодня все планы будут нарушаться, вам необходимо проявить всю свою настойчивость, чтобы осуществить все задуманное. Это будет проявляться как на личном фронте, так и при деловых переговорах. Но будьте уверены, вы всего добьетесь своей уверенностью и напористостью.



Водолей

Сегодня отличный день для того, чтобы распределить свой потенциал. Наступает время, когда нужно радоваться жизни и всем ее проявлениями, не откладывая на потом. Сделайте сейчас то, о чем вы так давно мечтали.









Рыбы

Вероятно появление скандалов и ссор, недопонимание, даже измен. Напряженные отношения будут между детьми и родителями. Постарайтесь избежать все эти неприятные ситуации, чтобы сохранить семью в целости и сохранности.





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