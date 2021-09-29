Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:22, 29 сен 2021

К любым идеям, появляющимся сегодня, стоит относиться осторожно. Они вряд ли будут такими блестящими, как кажется сейчас. Нужно все обдумать, и только потом начинать действовать. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Рисковать приходится чаще, чем обычно. Сегодня вы предпочли бы этого избежать, но выбора нет. Так что настройтесь на решительный лад и действуйте. Вероятны интересные предложения. Они часто исходят от старых знакомых, которые хорошо понимают, на что вы способны и к чему стремитесь. Решение можно принять без долгих раздумий, интуиция обязательно подскажет, что ответить.



Телец

Вы с любопытством наблюдаете за всем, что происходит вокруг. В этом нет ничего удивительного: день приносит массу интересных событий. Не всегда вы в их центре, но часто именно от вас зависит, что будет дальше. Старайтесь не слишком волноваться. Чем вы спокойнее, тем проще оказывается принять правильное решение.



Близнецы

Нужно немало терпения, чтобы спокойно общаться с людьми. Они и ждут, и требуют от вас многого. Порой приходится брать на себя ответственность за других, а вы этому совсем не рады. Раздражает царящий вокруг беспорядок, часто возникающие задержки в делах, мелкие происшествия, мешающие сосредоточиться. Не забывайте: от вас зависит многое, но не все. Иногда нужно и другим позволить действовать.



Рак

День приносит массу недоразумений, странных событий, последствия которых трудно предсказать. Другие растерялись бы, а вы сохраняете самообладание, делаете именно то, чего требует ситуация. Вероятны новые знакомства: необычные, запоминающиеся, интересные. Некоторые Раки встретят людей, которые сыграют важную роль в их жизни.



Лев

Будет сложно избежать недоразумений и проблем, но вы справитесь. Желательно как можно быстрее прояснять все неоднозначные моменты, избегать двусмысленностей и намеков в общении с теми, кто вам дорог. Вероятны задержки в делах. Чаще всего они возникают не по вашей вине, и трудно не рассердиться на тех, кто копается и тянет время.

Дева

Будьте готовы принимать помощь от самых разных людей, если хотите достичь успеха. Действуя в одиночку, вы добьетесь лишь самых скромных успехов, а потом будете недовольны собой. Прежде, чем взяться за какое-то дело, постарайтесь объективно оценить свои возможности. Есть риск потратить силы и время на то, что вам просто не по силам. А вот с какими-то менее значительными, но тоже полезными проектами можно отлично справиться.



Весы

Очень важны твердость духа и самодисциплина. Другие могут относиться к делам легкомысленно или откладывать их на потом. Вы же сегодня не должны позволять себе ничего подобного. Не исключены встречи с полезными людьми, которые помогут вам в решении многих проблем.



Скорпион

Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие. Именно это позволяет сохранить контроль над ситуацией, избежать промахов, исправить ошибки, допущенные раньше. Даже если не все довольны вашими словами или поступками, конфликтов не возникает – мало найдется людей, которые рискнут с вами спорить.



Стрелец

Эмоциональный фон будет благоприятным в первой половине дня, а вот во второй станет очень напряженным. Это значит, что возрастет вероятность конфликтов и споров, вас будут упрекать в нежелании заботиться о других, идти на уступки. Будьте помягче с теми, кто вам дорог – это поможет избежать многих неприятных моментов.



Козерог

Все самое важное и полезное стоит планировать на утро: в это время и эмоциональный фон благоприятен, и шансы добиться успеха выше. Чем дальше, тем больше вы волнуетесь и нервничаете, тем острее реагируете на любые слова и поступки окружающих. Ваше состояние на руку недоброжелателям – они могут попытаться оказать на вас давление, заставить сделать то, о чем вы позже пожалеете.



Водолей

Не суетитесь. Да, все непросто и неоднозначно, нужно сделать тысячу дел и успеть в тысячу мест. Бывает. Как ни странно, не нужно торопиться, чтобы все успеть. А вот четко понимать, что и почему вы делаете – обязательно. Держитесь подальше от тех, кто темнит и не говорит всей правды, пытается использовать ваши знания и умения в своих интересах. Важными секретами стоит делиться только со старыми друзьями.









Рыбы

Не нервничайте. Этот день принесет меньше проблем, чем вы ждете, а с теми трудностями, которые все же возникнут, будет легко справиться. Важно не ссориться с окружающими, стараться любые вопросы решить мирным путем. Часто достичь компромисса гораздо проще, чем кажется. Будьте осторожнее с женщинами. Контакты с ними сегодня приносят больше переживаний и неприятностей, чем пользы.





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