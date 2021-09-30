Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:16, 30 сен 2021

Поспешное решение сегодня принимать не стоит. В конце дня ожидайте подводных камней, могут обнаружиться проблемные моменты в ситуации. Приведите все свои текущие дела в полный порядок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Планы могут нарушаться, иногда для достижения целей требуется гораздо больше усилий, чем вы готовы приложить. Непонятно, откуда можно ждать помощи. Люди, которые прежде обещали поддержать вас, сейчас едва ли смогут сдержать слово. Впрочем, вы и сами способны добиться многого, если постараетесь.



Телец

Яркий, насыщенный день, хорошо подходящий для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое или постараться изменить то, что вам не нравится. Верными будут решения, касающиеся личных отношений, общения с окружающими. Вы исправите ошибки, которые допустили раньше, помиритесь с теми, с кем были в ссоре.



Близнецы

Стоит быть осторожнее с деньгами. Финансовые вопросы вы сегодня решаете довольно неудачно, поэтому рискуете многое потерять. Деловые переговоры проходят напряженно. Может выясниться, что вы не оправдали чьих-то ожиданий, допустили промахи, на которые никто не хочет закрывать глаза. Ситуация постепенно меняется к лучшему, так что просто запаситесь терпением.



Рак

Меньше тревожьтесь по пустякам, больше думайте о том, что действительно важно. Многое будет зависеть от вашего умения расставлять приоритеты, выделять главное. Советоваться с кем-то тут бесполезно, нужно решать все самостоятельно. У вас достаточно опыта и здравого смысла, чтобы не ошибиться.



Лев

Не нервничайте. Многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить самообладание, не поддаться на провокации. Напряжение особенно высоко там, где дело касается денег или имущества. Тут лучше избегать любого риска и стараться не верить всему, что говорят. Общение с новыми знакомыми не всегда приятно. Кажется, что они пускают пыль в глаза; вас это раздражает не на шутку.

Дева

День приносит массу новых идей и планов. Пока вам трудно правильно оценить их: многое кажется возможным, лишь изредка появляются сомнения в том, что задуманное удастся реализовать. Рядом будет человек с более критическим взглядом на вещи. Благодаря его подсказкам вы поймете, за что стоит взяться сейчас, а что лучше отложить.



Весы

Займитесь чем-нибудь важным. Наступил подходящий момент для того, чтобы решить вопросы, которые давно вас тревожили. Не исключено, что вы получите поддержку новых знакомых, найдете союзников среди недавних противников. Будет шанс заметно укрепить профессиональные позиции. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите интересные предложения.



Скорпион

Многое дается труднее, чем обычно, но это не значит, что день сложится неудачно. Рядом есть люди, которые наверняка помогут вам, поддержат и дадут хорошие советы. Общение с друзьями неизменно поднимает настроение, достаточно обменяться с ними парой слов, чтобы вы стали смотреть на вещи куда оптимистичнее.



Стрелец

Спокойный благоприятный день. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми, пообщаться с друзьями, по которым вы в последнее время скучали. С новыми делами вы справитесь быстро, почти без усилий. Пригодится опыт, полученный раньше.



Козерог

Благоприятный день для спокойного отдыха, неутомительных дел, приятного времяпрепровождения. Словом, всего, что позволяет восстановить силы, помогает вам почувствовать себя жизнерадостными и довольными. В общении нужна разборчивость. Держитесь подальше от провокаторов и соблазнителей, сомнительных личностей, которые ставят во главу угла свои интересы.



Водолей

День довольно сложный. Он приносит много негативных эмоций, и вам не всегда удается справиться с ними. Вы то и дело начинаете обороняться, когда на вас никто не нападает, и выглядите агрессивно и не так привлекательно, как обычно. Тех, кто вас плохо знает, такое может и отпугнуть.









Рыбы

Нужна осторожность в финансовых делах. Нежелательно брать и давать деньги в долг, в одиночку принимать решения, связанные со значительными расходами. В остальном день достаточно благоприятен. Вы одинаково хорошо справляетесь и со старыми, и с новыми делами, не боитесь брать на себя ответственность, если это необходимо, но и от помощи не отказываетесь.





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