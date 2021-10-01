Гороскоп на сегодня, 1 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:13, 01 окт 2021

Сегодня, 1 октября, избежать конфликтов и неприятных ситуаций помогут трудолюбие и внимательность. День будет напряженным, но продуктивным. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вас ждет стремительный духовный подъем. Но это может сильно сказаться на вашем окружении, поэтому сумейте вовремя обуздать свои чувства. Не делайте тех дел, которые вам неприятны. Сосредоточьтесь на положительных моментах в вашей жизни.



Телец

Сегодня благоприятный день для приятных и интересных встреч. Приготовьтесь узнать для себя что-то новое, что принесет для вас большие изменения в жизни. Время, когда нужно привести свой дом в порядок и пригласить друзей или близких вам людей.



Близнецы

Есть смысл обдумать свои прошлые ошибки и неудачи. Анализ поможет построить светлые планы и привнесет идеи, которые надо будет быстро реализовать. В личном плане будет сложно. Будьте реалистичны и прагматичны, не стоит расстраиваться по пустякам и пустым пересудам.



Рак

Люди могут сильно обидеться на вас или стать врагами. Прогулки, приятные разговоры и умиротворение – отличные способы привести себя в норму. Не беритесь за те дела, которые вам покажутся сложными.



Лев

Благоприятный день, чтобы преуспеть во многих делах. Даже самые невероятные идеи могут сегодня обрести смысл и стать отличным началом чего-то нового. Думайте о своем здоровье, ваше переутомление может привести к болезни или недомоганию.

Дева

Отличный день для тех, кто хочет привнести в свою жизнь что-то новое. Не бойтесь рисковать. Больше прислушивайтесь к желаниям и просьбам других людей, это поможет наладить контакт. Сегодня удачно проводить шопинг и делать дорогостоящие покупки.



Весы

Перестаньте чувствовать себя заложником, ведь все намного лучше, чем вы можете себе представить. Загляните в свой внутренний мир, и вы увидите, что он намного богаче и разнообразнее, чем вы предполагаете. Для вам день обещает быть насыщенным и удачным.



Скорпион

Настало время навести уют и покой. День лучше провести в спокойствии, посвятить его хлопотам по дому. При это все необходимо делать разумно и взвешенно. В семье могут возникать конфликтные ситуации, инициатором которых, скорее всего, будете вы.



Стрелец

Старайтесь игнорировать сплетни, иначе до конфликтов недалеко. Лучше всего поговорить по душам и выяснить, почему возникла проблема. Даже самый непонятный поступок со стороны родных может быть оправдан. Сегодня будет успех в работе.



Козерог

Благоприятный день для новых встреч. Не упускайте шанс найти для себя что-то интересное. Кто-то расскажет вам приятную новость, которая поднимет вам настроение.



Водолей

Сейчас лучше полостью посвятить время себе, так как ваша энегия исчерпала практически полностью. Уберите свой эгоизм и капризы, иначе разрыв с партнером неизбежен. На работе все будет без перемен, не надо проявлять активность, просто спокойно наблюдайте за процессом.









Рыбы

Самое время делать добрые дела и заняться благотворительностью. Благоприятный день для покупок и пополнения финансов. Премия или хороший подарок – сегодня вы получите приятный сюрприз.





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