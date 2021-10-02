Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:08, 02 окт 2021

Старайтесь избегать переутомления. Сегодня оно может привести к заметному ухудшению самочувствия, обострению хронических заболеваний. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благоприятный день для работы, учебы и других полезных дел. Легко сосредоточиться; окружающие не отвлекают вас, вы можете уделить максимум внимания тому, что считаете важным. Не исключены предложения о сотрудничестве. Те, что поступают в первой половине дня, можно принимать без долгих раздумий, а об остальных постарайтесь разузнать побольше: не исключено, что там обнаружатся какие-то подводные камни.



Телец

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Близнецы

Старайтесь не рисковать: сейчас это ни к чему. Проявите осторожность в делах и решениях, это позволит вам избежать многих неприятных моментов в будущем. Утром возможны недоразумения на работе, разногласия с людьми, с которыми вас связывают общие интересны. Разбираться во всем нужно спокойно и неспешно; лишние эмоции только усугубляют ситуацию.



Рак

Очень благоприятный день. Можно воспользоваться моментом, чтобы решить какую-то важную задачу или взяться за проект, который кажется вам перспективным, хоть и сложным. Удача улыбается тем, кто не боится сложных дел, не отступает перед преградами. Порой вам помогают те, от кого вы не ожидали ничего подобного.



Лев

Начало дня благоприятно. В это время можно достичь больших успехов в работе и других важных делах, но лишь в том случае, если действовать вы будете самостоятельно и не станете полагаться на других в каких-то серьезных вещах. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы не допустите ошибок в сложные моменты.

Дева

День сложится неплохо, если вы не станете расстраиваться из-за мелочей, не будете ждать невозможного от себя и окружающих. Да, приходится довольствоваться успехами, которые пока кажутся скромными. Позже, однако, станет ясно, что вы сделали не так уж мало, к тому же смогли избежать ошибок, которые имели бы неприятные последствия.



Весы

Никуда не спешите. Достичь успеха сегодня будет гораздо проще тем, кто старается действовать последовательно и не пытается объять необъятное. Окружающие часто предлагают помощь, но пользоваться ею стоит не всегда. Не исключено, что простейшие услуги обойдутся очень дорого. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, кому можно доверять.



Скорпион

Нервничать не стоит. Этот день может принести какие-то неприятности, но они будут отнюдь не так серьезны, как вам сначала покажется. Не стоит также откровенничать с малознакомыми людьми, делиться с ними своими проблемами в надежде на помощь. Вас наверняка поддержат близкие, и этого будет достаточно, чтобы справиться с ситуацией.



Стрелец

Спокойный благоприятный день. Во многих делах вы добиваетесь успеха просто потому, что проявляете настойчивость, не бросаете начатое, столкнувшись с первой же преградой. Небольшие недоразумения возможны, но вы понимаете: ничего серьезного не происходит, все ошибки можно быстро исправить.



Козерог

Непростой, но плодотворный день. Придется заниматься не только привычными делами: очевидно, что пришло время взяться за нечто совершенно новое, и вы будете рады возможности испытать свои силы. Иногда помогают старые знакомые, но гораздо чаще складываются ситуации, в которых вы можете рассчитывать только на себя.



Водолей

Благоприятный день. Он дает возможность сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих – не уступите ее. Вероятны удачные совпадения. Они позволят вам укрепить свои профессиональные позиции, обезоружить соперников, вывести на чистую воду тайных врагов.









Рыбы

Утро будет полным переживаний и волнений. Вы любую неприятность принимаете близко к сердцу, а столкнувшись даже с незначительной проблемой начинаете ждать настоящей катастрофы. Но на самом деле серьезных трудностей не возникнет. Через несколько часов эмоциональный фон станет более стабильным, вы займетесь какими-то интересными делами, по-настоящему увлечетесь решением сложной задачи.





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