Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:40, 03 окт 2021

Звезды предупреждают о том, что вам необходимо погасить все кредиты и задолженности, которые накопились за долгое время. Проявите максимальную ответственность в финансовом вопросе. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Прекрасный день для урегулирования любых вопросов, и самых тяжелых и нелюбимых дел. Есть вероятность заключить успешный контракт, и завести приятные контакты. Сейчас удачное время для приобретения новых покупок.



Телец

Не бойтесь быть открытыми и честными, в первую очередь перед самими собой. Лучше не принимать решения, если вы в них не уверены. Будьте как можно активнее, смело хватайтесь за новые вопросы, сегодня все получится.



Близнецы

Если вы долго откладывали какой-то проект на лучшее время, то сегодня оно наступило. Не бойтесть приступить к делу, начните с малого. Немного терпения и у вас все получится. Близкие люди вас поддержат.



Рак

Хороший период для творческих начинаний и поиска своего «я». Для вас сейчас характерен позитивный настрой. Верьте в свои силы, знайте, что все намного лучше, чем вы можете себе это представить. Не бойтесь проявить активность на работе.



Лев

День будет плодотворным и очень благоприятным для трудоголиков. Сегодня вы можете позволить себе идти на риски, они будут оправданы. По работе вас могут отправить в дальние поездки, звезды советуют не отказываться от такой возможности. Небольшая командировка пойдет вам на пользу.

Дева

Сегодня вы окажетесь в эпицентре пустых разговоров и сплетен. Будет много неприятных моментов, но сумейте совладать со своими чувствами. Сейчас нужно относиться ко всему с мудростью и понимать, что такой период скоро закончится, а люди останутся с вами.



Весы

Будьте осторожнее и уважительнее с людьми, которые рядом. Есть вероятность, что они не смогут правильно понять ваши поступки. Возможны конфликты и недопонимание, но доброжелательный настрой поможет их урегулировать.



Скорпион

День у Скорпионов прекрасно подойдет для общения, знакомств с новыми людьми. В это время можно подписывать контракты, решать домашние проблемы с семьей. С вами рядом находятся хорошие люди, не отталкивайте их.



Стрелец

Сегодня у вас появится уникальная возможность решить множество важных и неотложных дел. Но не стоит спешить, вы сможете успевть везде, если будете действоваться холоднокровно. Ваши доходы оставляют желать лучшего.



Козерог

Больше отдыхайте – и лучше это осуществлять в компании единомышленников. Креативного подхода и великих подвигов от вас сейчас никто не ждет. Подумайте о своем здоровье. В личных планах возможны небольшие шероховатости. Поговорите с партнером и выясните, что нужно исправить в отношениях.



Водолей

Сегодня прекрасный день для смены обстановки. Вам обязательно надо развеяться. Это может быть рыбалка, сон, прогулки, путешествия – все то, что вам нравится. Больше радуйтесь мелочам.









Рыбы

Настроение будет хорошее. Помните о том, что нужно не только трудиться, но и хорошенько отдохнуть. Старайтесь быть как можно более открытыми со своими близкими друзьями. Посвятите время духовным практикам или чтению интересных книг, чтобы восполнить энергию.





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