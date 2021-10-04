Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 04 окт 2021

Сегодня, 4 октября, звезды рекомендует быть более позитивными и убрать из жизни пассивность. Направьте свою активность на восстановление отношений с близкими. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сумейте расходовать грамотно свой потенциал, иначе все закончится в одну очень быстро. Сексуальная энергия во второй половине дня будет на пике активности, поэтому вашему партнеру повезет. Есть вероятность улучшения финансового положения.



Телец

Вам престоит борьба за лучшее место на работе и за улучшение отношений с партнером. Главное не перестараться, иначе энергия уйдет и нужно будет все начинать сначала. Внимательно отнеситесь к деньгам.



Близнецы

Вы близки к тому, чтобы достигнуть полной гармонии. Вероятно, вам дадут заслуженную премию или бонус. Сегодня вы получите приятную новость, которая вас удивит. Можете смело строить долгосрочные планы в работе.



Рак

Сегодня вам будет много везти, вы будете олицетворять красоту и уверенность. Время планировать даже самые, на первый взгляд абсурдные дела. Закатите вечеринку и пригласите на нее много друзей. Сейчас именно такое внимание вам и нужно.



Лев

Хорошая возможность решать проблемы любой сложности, связанные с купле-продажей недвижимости. У вас выгорит удачная сделка или попадется хороший клиент, который подпишет договор на выгодных условиях. Удачный день для шопинга. Наведите порядок дома.

Дева

Необычный день у Дев, который будет напрямую связан бурным всплеском чувств. С одной стороны, это большая неуверенность в себе, меланхолическое настроение, а с другой терпение и правильное оценивание ситуации. В такой период стоит отложить ответственные дела, потому что ваши страхи не дадут вам сосредоточиться.



Весы

Судьба будет подкидывать сложные вопросы и препятствия. Вы столкнетесь с непониманием со стороны близких вам людей. Вероятно, что обострится ваша болезнь, которая не дает вам покоя. Постарайтесь не обращать внимания на неприятные ситуации, скоро черная полоса пройдет.



Скорпион

Никто не знает, что будет лучше для вашей жизни. Прислушивайтесь к своей интуиции, это время, когда она будет точно указывать, что вам делать. Сейчас есть вероятность построить успешный бизнес и наладить отношения со своими близкими.



Стрелец

Стрельцам стоит запастись боевым настроением. Недруги и завистники не дадут вам покоя. Нужно будет постараться от них отсоединиться, иначе ни к чему хорошему это не приведет. Постарайтесь быть более ироничным и упрямым. Сегодня эти качества помогут избежать ошибок в работе.



Козерог

Благоприятный день для осуществления встреч, деловых переговоров и безоговорочной любви. Так и должно быть, вы заслужили это. Перестаньте переживать по поводу и без, все будет хорошо, главное не отчаиваться. Постарайтесь избежать надвигающиеся конфликты.



Водолей

Сумасшедший день во всех проявлениях. Если не смолчать, то будет серьезный конфликт, который приведет к ссоре. Появится очень много нерешенных вопросов. Вас все будут хотеть в один момент. Постарайтесь не напрягаться сильно, иначе в конце дня совсем не останется энергии.









Рыбы

Придумайте мероприятия, которые будут направлены на улучшение вашего организма. Сейчас как никогда важно, чтобы вы позаботились о себе. Ваши друзья, родители и любимый человек помогут вам восстановиться. Лучше сейчас не проводить никаких сделок.





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