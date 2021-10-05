Гороскоп на сегодня, 5 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:14, 05 окт 2021

Гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День Овна обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле.



Телец

Телец будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону.



Близнецы

Лучше всего Близнецам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Близнецы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета.



Рак

Рака ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами. Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби.



Лев

Большую часть времени Льву придется принимать решения буквально на бегу. Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, иначе он рискует упустить представляющиеся возможности.

Дева

Деву может подвести недостаток дипломатичности, который в течение дня будет ощущаться окружающими Девы людьми достаточно остро. Сама же Дева может даже не подозревать о том, что ее резкие высказывания задевают чьи-то чувства.



Весы

Весы способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Весы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу.



Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону задуматься над тем, все ли его устраивает? День вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни.



Стрелец

Залогом успеха Стрельца в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере.



Козерог

День для Козерога будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников. Козерог будет брать на заметку рациональные зерна и отметать все ненужное.



Водолей

Водолей будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими.









Рыбы

Залог успеха Рыб в делах – это люди, которые их поддерживают. В одиночку Рыбы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план.





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