Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
08:15, 07 окт 2021
Если вы ждете, что в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви – все это сегодня не слишком актуально. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».
Овен
В течение дня ситуация обещает поставить Овна перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей.
Телец
Беспорядок способен раздражать Тельца, заставляя его бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах.
Близнецы
День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Близнецов. И ситуация, и окружающие будут поощрять Близнецов совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса.
Рак
Рак может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться.
Лев
Лев будет схватывать все на лету. Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Льву ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям.
Дева
Дева не настроена рисковать деньгами, даже если ситуация будет ее к этому подталкивать. Она предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг.
Весы
Весы настроены работать с полной самоотдачей – потребности дела они будут ставить куда выше собственных. Из-за этого в их расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва.
Скорпион
Скорпион будет демонстрировать отличное умение работать с информацией. При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы.
Стрелец
Стрельцу противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний.
Козерог
Во всем, за что бы Козерог ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда.
Водолей
Звезды гороскопа советуют Водолею заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если есть какие-либо нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему сейчас.
Рыбы
Звезды гороскопа категорически не советуют Рыбам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов.