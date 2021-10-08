Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:16, 08 окт 2021

По гороскопу сегодня замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Для Овна настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах. Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться.



Телец

Дела, за которые Телец возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Тельца немалую роль.



Близнецы

Близнецам следует заранее приготовиться к тому, что они могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение.



Рак

Рак будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Рака придутся как нельзя более кстати.



Лев

Перед Львом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины: окружающие будут склонны видеть во Льве хороший объект для поручений.

Дева

Дева может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: она будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ей результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой.



Весы

В любых делах Весы будут склонны перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, они рассчитывают на какое-то особое отношение к себе или особенные условия.



Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей.



Стрелец

Стрельца ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Стрельца сегодня не зависит ровным счетом ничего.



Козерог

Козерог имеет шанс расширить сферу своего влияния. Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время.



Водолей

В течение дня Водолея может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону.









Рыбы

Мнение Рыб будет интересовать буквально всех подряд. Не стоит бороться с неизбежным: Рыбы отлично справятся с ролью эксперта и консультанта, их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет.





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