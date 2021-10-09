Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:08, 09 окт 2021

Сегодня, 9 октября, силу вам даст поддержка близких людей. Их помощь и дельный совет действительно пригодятся. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

В деловой сфере возникнут недоразумения, которые могут вылиться в сильный скандал. Вас захотят втянуть в эпицентр этой заварушки. Нужно постараться на все реагировать максимально адекватно и занять нейтральную позицию.



Телец

День будет насыщенный, но вы сможете настроиться и сохранить душевное равновесие. Все вопросы решите быстро и справедливо. Но проявите осторожность, не отталкивайте от себя важных людей. Отдохните во второй половине дня.



Близнецы

Постарайтесь воздержаться от таких необдуманных поступков. Сегодня может настигнуть азартное настроение, но потакание своим желание не приведет ни к чему хорошему. Возможно даже возникновение проблем с сотрудниками правопорядка. Проявите осторожность, иначе рискуете потерять деньги.



Рак

Ваши мысли о развитии своей профессиональной деятельности принесут хорошие плоды. Возможно они даже станут началом нового бизнеса. Если отточите свое мастерство, то у вас, все получится. Однако действовать нужно очень аккуратно, перестрахуйтесь, чтобы не лишиться финансов.



Лев

Сейчас лучше не осуществлять никаких поездок, а также серьезных сближений с людьми. Можно нарваться на обман и предательство. Это больно ударит по вам, и вашей самооценке. Не относитесь к себе легкомысленно, есть много людей, которым вы нужны.

Дева

Уделите больше времени порядку и вниманию семье. Домочадцы сильно соскучились по вам, и ждут вашего внимания. Безразличие может сильно ударить по вашим планам. Вспомните о делах, которые вам нужно срочно сделать.



Весы

Воспользуйтесь своим обоянием, чтобы завести интересные связи. Сегодня вам будут попадаться только хорошие люди. Больше общайтесь и получайте удовольствие от тех людей, которые находятся вокруг вас.



Скорпион

Сегодня день заряжен на позитив, он подходит также для окончания всех не совсем приятных для вас дел. Больше анализируйте свои поступки. Прошлое будет вас преследовать, но нужно это перечеркнуть, потому что оно несет только грусть.



Стрелец

Сделайте сегодня своим коллегам подарок. Возможно, вы получите комплимент и интересное предложение от руководства. День очень хорош для продвижения по карьерной лестнице. Будьте готовы во второй половине дня к свиданию. Для вас готовят большой сюрприз.



Козерог

Сегодня ваши руководители будут очень взвинчены, из-за чего можно нарваться на выговор или увольнение. В ближайшее время посвятить себя работе, не привлекая к себе внимания. Больше общайтесь со своими друзьям и любимым человеком.



Водолей

Сейчас благоприятное время для активного отдыха в кругу семьи и детей. Вы можете заняться благотворительностью. Посвятите себя приятным и активным делам. Если ваш потенциал не будет задействован, то вы почувствуете одиночество.









Рыбы

Старайтесь как можно спокойнее реагировать на происходящие вокруг неприятности. Они вас будут мало касаться, но эмоционально вы будете задеты, . Звезды рекомендуют набраться мудрости и спокойно отнестись к жизненным невзгодам.





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