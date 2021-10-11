Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:38, 11 окт 2021

В гороскопе на первый план обещают выйти финансовые вопросы. Звезды подсказывают, что любые сферы, связанные с деньгами, потребуют от вас внимания. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

В любых делах Овну просто необходимо избавиться от стереотипов. День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно.



Телец

Телец рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов.



Близнецы

Сегодня Близнецы могут волей-неволей вспомнить о совершенных ими ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Близнецов ощущение дежавю.



Рак

Рак может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации.



Лев

Окружающие будут настроены по отношению к Льву очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Лев зависит, – например, с начальством.

Дева

Сегодня удивительный день, когда в делах Деве не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что она может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих.



Весы

Весам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Весы уже давно идут не по тому пути?



Скорпион

Не исключено, что Скорпиону придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.



Стрелец

Стрельцу потребуется вся его дипломатичность. Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.



Козерог

Звезды гороскопа не советуют Козерогу вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Козерог пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.



Водолей

Водолей может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии.









Рыбы

Сегодняшний день пройдет для Рыб под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия.





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