Гороскоп на сегодня, 13 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 13 окт 2021

Положение планет в первой половине этого дня указывает на возрастание оптимизма, однако не всегда в меру. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Запаситесь терпением и не рассчитывайте на быстрые победы. Это сложный день, требующий серьезного отношения к делам, самодисциплины и осторожности во всем. Важно избегать ссор и конфликтов. Вас могут провоцировать, специально выводить из равновесия; не поддавайтесь. Возможны разногласия на работе. Вам удастся убедить окружающих в своей правоте, но это будет нелегко. Нежелательно делать крупные покупки, вкладывать деньги в сомнительные проекты; сегодня лучше экономить, чем тратить.



Телец

Кто-то слишком много от Вас требует и, поверьте, пока этот человек не получит желаемое, он не перестанет Вам докучать. И хотя Вы не любите давление ни в каких проявлениях, лучшим вариантом для Вас будет просто взять и сделать то, о чем Вас просят. Однако, если Вы не готовы соглашаться на чью-то просьбу, просто откажитесь и игнорируйте любые упреки в Ваш адрес. В конце концов, мы не всегда должны делать то, что не хотим, даже если это влияет на наше будущее.



Близнецы

Ваш список дел уже давно заполнен различными заданиями, но Вас не беспокоит такое огромное их количество, наоборот, Вы рады, что у Вас столько обязанностей. К сожалению, на данный момент Вам нужно сосредоточиться на чем-то одном и действительно важном, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Попробуйте изменить график своих дел и слегка отойти от привычных методов работы.



Рак

Сейчас Вас беспокоят только материальные вопросы. Хотя иногда полезно полностью уйти в планирование денежных расходов, не стоит забывать о своем внутреннем состоянии. Возможно, Вы погрязли в этой материальной рутине из-за плохого самочувствия. Подумайте, что именно Вас не удовлетворяет в личном плане, и постарайтесь исправить это. Обратитесь за помощью к близким — они обязательно помогут Вам.



Лев

Преодолевая трудности, вы многому учитесь, знакомитесь с интересными людьми, больше узнаете об окружающих и о себе. Наблюдения, сделанные сегодня, помогут изменить к лучшему отношения с близкими, понять, как стоит вести себя в сложных ситуациях. Очень важна осторожность во всем, что связано с деньгами: есть риск стать жертвой мошенников, потерять значительную сумму из-за собственной невнимательности.

Дева

Вам безумно нравятся моменты, когда все только о Вас и говорят. Однако, Вы зачастую переступаете через себя и пытаетесь побороть страхи, чтобы оказаться в таком положении. Поверьте, не всегда нужно находиться в центре внимания чтобы показать свою значимость. У Вас есть обязанности, за выполнение которых Вы в скором времени и без пьедестала почета будете вознаграждены.



Весы

Вашим друзьям нужна помощь, и Вы всегда знаете, как именно им угодить. Вы будто можете предвидеть их желания и практически сразу реагируете на их просьбы. Однако, не стоит забывать о Ваших собственных интересах и находить что-то полезное для себя в помощи окружающим. Вы привыкли помогать безвозмездно, но подумайте — возможно, иногда можно попросить их о чем-то взамен.



Скорпион

Не позволяйте Вашему оптимизму разочаровать Вас сегодня. Хотя Ваши усилия на работе, скорее всего, будут вознаграждены, не забывайте, что дорога к успеху — не самый легкий путь. Возможно, Вам не хватает поддержки в рабочих начинаниях, но, к сожалению, у всех Ваших друзей слишком много своих забот, и они не смогут помочь Вам в этом.



Стрелец

Вселенная сегодня на Вашей стороне. Она готова поддержать Вас в любых начинаниях. Однако, не рассчитывайте, что удача притянется к Вам магнитом. Для того, чтобы получить заслуженную похвалу, нужно как следует постараться и показать окружающим, чего Вы стоите. Знайте: Ваша мечта скоро осуществится. Главное — будьте готовы вложить в нее все усилия, и тогда Вы точно получите желаемое.



Козерог

Спокойствие и самообладание сегодня очень важны. Если вы будете действовать под влиянием эмоций, то совершите серьезные ошибки, сами себя загоните в ловушку. На работе могут возникнуть разногласия, но они не приведут к конфликтам, если вы не поддадитесь на провокации, будете вежливы с оппонентами.



Водолей

Вы справитесь с важными делами, решите серьезные вопросы, возникшие в последнее время. Работа дается заметно легче, чем обычно, и даже если ее будет много, вы не почувствуете усталости. Полезным будет посещение семинаров, конференций, других профессиональных мероприятий. Вы не упустите возможности познакомиться с интересными людьми.









Рыбы

Вы готовы делать все возможное и тратить все свои силы на работу, пока Ваш вклад не будет признан и вознагражден. Однако, вероятно, на пути появится несколько серьезных и неожиданных препятствий. Вам придется параллельно выполнять какую-то дополнительную работу, и Ваша основная цель может пострадать от этого.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram