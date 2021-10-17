Гороскоп на сегодня, 17 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:08, 17 окт 2021

Подходящее время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Погружаясь в работу, не забывайте о семье, четверг вынудит вас искать баланс в совмещении разных сфер жизни.



Телец

Потенциал этого дня высок, дает вам возможность завершить множество дел при правильном распределении сил.



Близнецы

Минимизируйте общение с людьми, которые лишь неприятности приносят, лучше останьтесь дома.



Рак

Вселенная даст вам подсказку, скорее всего, в виде вещего сна, который придется расшифровать.



Лев

Звезды считают, что вам пора отдохнуть, на работе продуктивности можете от себя не ждать.

Дева

Выбирайте сегодня творческие сферы для самореализации, и сил, и вдохновения у вас хватит на все!



Весы

Успех будет зависеть от того, как вы поведете себя в самый ответственный момент.



Скорпион

Бытовые хлопоты постепенно накапливаются, сегодня хороший день, чтобы посвятить им свободное время.



Стрелец

Вера в себя является неотъемлемой частью сегодняшнего успешного дела.



Козерог

Обстоятельства заставят вас задуматься о собственном уровне квалификации и надобности освежить знания.



Водолей

Не воспринимайте критические замечания сегодня, они не имеют под собой рациональной составляющей.



Рыбы

Необходимо отказаться от любых финансовых операций – вместо прибыли можно будет получить убыток.





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