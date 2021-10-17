Гороскоп на сегодня, 17 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
09:08, 17 окт 2021
Подходящее время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».
Овен
Погружаясь в работу, не забывайте о семье, четверг вынудит вас искать баланс в совмещении разных сфер жизни.
Телец
Потенциал этого дня высок, дает вам возможность завершить множество дел при правильном распределении сил.
Близнецы
Минимизируйте общение с людьми, которые лишь неприятности приносят, лучше останьтесь дома.
Рак
Вселенная даст вам подсказку, скорее всего, в виде вещего сна, который придется расшифровать.
Лев
Звезды считают, что вам пора отдохнуть, на работе продуктивности можете от себя не ждать.
Дева
Выбирайте сегодня творческие сферы для самореализации, и сил, и вдохновения у вас хватит на все!
Весы
Успех будет зависеть от того, как вы поведете себя в самый ответственный момент.
Скорпион
Бытовые хлопоты постепенно накапливаются, сегодня хороший день, чтобы посвятить им свободное время.
Стрелец
Вера в себя является неотъемлемой частью сегодняшнего успешного дела.
Козерог
Обстоятельства заставят вас задуматься о собственном уровне квалификации и надобности освежить знания.
Водолей
Не воспринимайте критические замечания сегодня, они не имеют под собой рациональной составляющей.
Рыбы
Необходимо отказаться от любых финансовых операций – вместо прибыли можно будет получить убыток.