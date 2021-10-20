Гороскоп на сегодня, 20 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:19, 20 окт 2021

Звезды посоветовали быть внимательнее и осторожнее. Не принимайте необдуманных решений и не расстраивайтесь по пустякам. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

У бизнесменов-Овнов возможно начало реорганизации дела, которая продлится довольно долго. У многих в третьей декаде октября состоится поездка, которая изменит планы на будущее. Действуйте быстро, но не суетитесь. Мудрецы говорят: «Поспешай медленно». И главное — не оглядывайтесь назад.



Телец

Этот день одарит Тельцов внутренней свободой, независимостью от внешних условий. Вероятно успешное исправление, казалось, безнадежных ситуаций. Но тот, кто отделяет себя от внешнего мира, рискует оказаться в изоляции. Кредо этого дня: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». По гороскопу не надо принимать скоропалительных решений.



Близнецы

Многие Близнецы по достоинству оценят нежность и благородство, проявляемые избранником, и в его лице найдут верного спутника. Посмотрите на себя «со стороны». Возможно, вы поймете, что прекрасно дополняете друг друга. Вы можете осчастливить друг друга.



Рак

Если ваш руководитель Водолей, то вы будете жить и работать, словно на вулкане. Под руководством Водолея нужно быть готовым ко всему: к переезду на другой конец города, к перемене деятельности фирмы, даже к тому, что ее закроют, но забудут вам сообщить об этом.



Лев

Вас ждет активный и насыщенный событиями день. Множество контактов, переговоры, общение, переписка, телефонные звонки, учеба — все это грозит вызвать истощение. Постарайтесь быть избирательными в контактах, не распыляйте энергию и не занимайтесь делами, которые на самом деле вам не нужны.

Дева

День символизирует перемены. Самоутверждение Девы в повседневности может выражаться в «динамической инерции», в постоянных попытках направить в другое русло или перестроить любую деятельность, которая совершается рядом. Задумав личные перемены, не пытайтесь изменить мир, просчитайте все возможные последствия.



Весы

Подходящее время для тех, кто хочет сменить работу. Новые профессиональные предложения, можно воспринимать как удачный выход из проблем прошлого. У вас прекрасное будущее, очень скоро вы сможете проявить свои таланты.



Скорпион

На первое место могут выйти новые планы и проекты. Большую роль в вашей жизни начинают играть друзья, узкий круг знакомых, объединенный общими идеями и делами и разделяющий ваши убеждения.



Стрелец

Все придет в движение — мысли, дела, желания. Придут новые идеи, появятся новые лица, влиятельные знакомства. Все это станет отличной базой для обновления. Для вас это глоток свежего воздуха. А ваше умение налаживать отношения сейчас для вас бесценный дар, который оценят по заслугам. Можно ожидать публичный успех и улучшение материального положения.



Козерог

Вам представится возможность заняться чем-то действительно важным и интересным. В этот день появится шанс продемонстрировать смелость, лидерские качества, раскрыть индивидуальность, обратить на себя внимание, достичь известности. Не становитесь рабом своего прошлого, «поднимайтесь высоко в горы», чтобы вы могли вернуться с чувством собственного достоинства, став более опытным, сильным, и могли возвышаться над прошлым.



Водолей

Несбалансированное питание может оказаться причиной ваших недомоганий. У вас может появиться склонность питаться чем попало, не задумываясь о вреде синтетических продуктов. Ваша пища должна содержать достаточное количество витаминов. В октябре их организму обычно не хватает. Советуем купить в аптеке комплекс витаминов широкого спектра действия. Не забудьте о препаратах, содержащих кальций, позаботьтесь о своих зубах и коже лица.









Рыбы

Сегодня многих Рыб будет обуревать жажда деятельности. Не распыляйте энергию на мелочи, а попытайтесь если уж не начать воплощение тщательно подготовленных планов, то хотя бы изложите свои идеи на бумаге.





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