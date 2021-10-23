Гороскоп на сегодня, 23 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:07, 23 окт 2021

Сегодня постарайтесь не расстраиваться из-за пустяков и не вините себя в неудачах. Звезды говорят, что нужно мыслить позитивно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вполне вероятен возврат старой любви. Овен проявит себя идеалистом и может быть настолько сентиментальным, что не пропустит ни один вздох, взгляд или стон. Если вы дадите волю своей необузданной эмоциональности, то ваши отношения могут сложиться неровно и принести массу тревог.



Телец

Этот день проверит ваши деловые способности. Не исключено, что по гороскопу Тельцам придется заниматься перепиской и дипломатическими переговорами, рисковать. Сконцентрируйтесь на важной цели, принимайте решение и совершайте важные поступки, но, главное, не навязывайте свою волю никому и не подчиняйтесь чужой.



Близнецы

День способствует рождению новых идей и мыслей, поэтому наступающий период поможет представителям этого знака стать более мудрыми и организованными. Главная задача— целеустремленно и настойчиво открывать новые пути и искать новые возможности, основываясь на своем опыте и знаниях.



Рак

Не исключено, что ваша личная свобода может оказаться под контролем домашнего диктата, а в ваших любовных пристрастиях над вашим подсознанием будет в значительной степени довлеть родительский опыт. Не бойтесь преград и трудностей — их преодоление сделает вас только сильнее.



Лев

Сегодня Львы могут ощущать себя хорошими психологами и психотерапевтами. Постарайтесь помочь друзьям решить некоторые проблемы и найти выход из сложившейся ситуации. Предпочтительно выступать не в роли оратора, а в роли слушателя.

Дева

Проблемы в семье могут возникнуть по причине вашего высокомерия. Девы часто не прислушиваются к мнению окружающих. В отношениях с ближними не стоит слепо следовать учебнику по психологии — жизнь многообразна и не всегда укладывается в схемы.



Весы

Удача улыбается представителям творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет известность. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение. По гороскопу молодые люди склонны к авантюризму и излишнему риску.



Скорпион

Вероятны неожиданности и крутые повороты во всем, что касается контактов с противоположным полом. Могут произойти разлуки на почве ревности, измен, обид, неоправданных ожиданий. Нежелательно вступать в легкомысленные разговоры, флиртовать на глазах у партнера.



Стрелец

Ваши опыт и мудрость станут востребованными, к вам будут обращаться за советом и помощью. Можно будет также обдумать будущие планы и чему-нибудь поучиться. Теперь важно попусту не суетиться, а прислушиваться к голосу интуиции, он и выведет в нужное русло. А когда вы пойдете «по течению», будет время и для отдыха.



Козерог

Благодаря своим педагогическим талантам, вы сумеете через игру привить детям полезные навыки. Совместное времяпрепровождение, обмен мнениями, обсуждение новостей сближают и сплачивают семью в единый, согласованный коллектив. Хорошо было бы вам выходить с детьми на совместные прогулки, хотя бы по выходным дням.



Водолей

В финансовых делах судьба предоставит Водолеям большие возможности, и только от личности зависит, как ими воспользоваться. Всегда помните о своих обязательствах и издержках. Планируйте свой бюджет так, чтобы вовремя оплачивать свои счета и не обанкротиться.



Рыбы

У вас может появиться склонность к нерегулярному питанию, причем в сухомятку, на ходу. Это вредно в первую очередь для желудка. Советуем не питаться в сухомятку, пить соки и минеральные воды, покупать фрукты и не перегружать организм мучным и сладким. В третьей декаде полезно посещать солярий, а бассейн с сауной для вас рекомендованы всегда.

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