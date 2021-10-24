Гороскоп на сегодня, 24 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:24, 24 окт 2021

Сегодня день лучше посвятить полноценному отдыху, самый оптимальный вариант — с людьми, полностью разделяющими ваши взгляды на жизнь. Во взаимоотношениях возможны размолвки, будьте активны и инициируйте примирение. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Смело начинайте новое дело или развивайте уже начатое и обретете успех, денежную прибыль. Вы не только измените свое финансовое положение, но также сможете завоевать настоящий авторитет.



Телец

Вы имеете все шансы заболеть, держите в голове возможность повышения температуры тела. На пользу пойдет физическая активность. Сходите в спортивный зал, уделите время растяжке. От шумных вечеринок и алкоголя лучше всего отказаться.



Близнецы

Этот день может принести встречи с такими людьми, которых не видели довольно долгое время. Сперва вы будете удивлены сложившейся идиллией, однако после вероятны размолвки и даже обиды друг на друга. Постарайтесь воздержаться от впадения в крайности, четко оценивая происходящее.



Рак

Переговоры с бизнес-партнерами могут закончиться недопониманием или приведут к изменениям составленных ранее планов. Обратиться за советом можно к верным друзьям. Ваша интуиция обострится. Вы можете достичь хорошего взаимопонимания с родными людьми.



Лев

День благоприятен для принятия решений по важным вопросам, совершения значимых покупок, а также операций коммерческого характера. Но будьте предельно осмотрительны и внимательно следите за тратами - вас может поджидать обман.

Дева

Сейчас отличное время для претворения в жизнь грандиозных планов, для принятия решений о вложении больших сумм, а также приобретения квадратных метров. Ваша мечта обязательно исполнится, если вы приложите усилия.



Весы

На профессиональном поприще вы сможете подписать выгодный договор или получить заманчивые предложения. Будьте готовы встречать в своем доме незнакомцев, возможно, вы получите новость о пополнении в вашей семье.



Скорпион

Посвятите день отдыху, размышлениям, обдумыванию произошедшего, медитациям. Также вы хорошо проведете время в кругу друзей. Постарайтесь не переутомляться, так как это может подкосить здоровье.



Стрелец

Это время наиболее подходит для деятельности в замедленном темпе или же вовсе к полноценному отдыху от дел. Вы имеете шансы обрести свою любовь, особенно если вы еще не создали семью. Не спугните нового знакомого своим грустным измученным видом или профессорскими речами.



Козерог

Прошлые трудности останутся далеко позади. Звезды советуют приступить к налаживанию и развитию отношений с бизнес-партнерами. Но финальный исход дел будет сильно зависеть от вашей работоспособности. Ближе к вечеру вы рискуете поссориться с близким окружением.



Водолей

День подходит для проведения свадеб, налаживания отношений с семьей, а также романтических приключений. Вас ждет высокий уровень жизненного потенциала. Есть вероятность, что вам будет необходимо решить что-то важное в личных взаимоотношениях.









Рыбы

Трезво оценивайте свои возможности и не требуйте свернуть горы от тех, кто рядом. Приложите усилия и завершите все имеющиеся недопонимания в семье и с партнером. День хорошо подходит для совершения покупок.





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