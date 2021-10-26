Гороскоп на сегодня, 26 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:11, 26 окт 2021

Не оглядывайтесь назад и ничего не бойтесь. Не жалейте о совершенных поступках и поверьте, что впереди будет только лучшее. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Третья декада месяца — не лучшее время для решения финансовых вопросов, подписания договоров, заключения сделок. Будьте внимательны к новым людям, появившимся в вашем окружении, — скорее всего они ненадежны как партнеры, а неосмотрительность (своя или чужая) обойдется вам слишком дорого.



Телец

День символизирует ограничение, контроль. Тельцам будет легко контролировать свое поведение и мысли. Многие поставят перед собой задачу-максимум — исправить наш испорченный мир. Не преувеличивайте своих возможностей.



Близнецы

Многие Близнецы будут стремиться произвести впечатление на окружающих. Они способны вселять веру во многих и поэтому могут прийти к власти. Вам нужно искать новые пути и концепции, опираясь на испытанные и проверенные на практике способы достижения целей.



Рак

Во второй половине месяца у вас будет склонность к малоподвижному образу жизни. Не пренебрегайте физзарядкой. Некоторые упражнения можно выполнять даже в положении лежа. Стресс в конце месяца помогут снять отвары трав пустырника и валерианы.



Лев

День символизирует ложь, обман, иллюзии. Сегодня Львов могут ввести в заблуждение. Романтический друг тоже окажется неискренним. В сфере деловых контактов не полагайтесь на честное слово партнера. Чтобы избежать обмана, требуйте письменного обоснования, официального оформления документов. Непременно проверяйте наличие печати, подписи и правильность проставленной даты.

Дева

Многие Девы сегодня будут готовы встретиться лицом к лицу с любой проблемой. Не вступайте в конфронтацию и не ссорьтесь с теми, кто не желает вступать с вами в сотрудничество или имеет другие взгляды на решение проблемы.



Весы

Не исключено, что отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Возможны ссоры, конфликты. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давления на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.



Скорпион

День благоприятен для Скорпионов-руководителей. Они способны отлично и вовремя выполнять работу, находить неординарные, творческие решения. Если вы не будете отлынивать от работы, творчески отнесетесь к делу, то высоко подниметесь по служебной лестнице.



Стрелец

Этот день обещает быть для Стрельца плодотворным в карьерном росте. Дерзайте, ведь удача достается смелым и отважным. Вы должны плыть по ветру, а подчас и против него. В любом случае вы должны плыть, не дрейфовать и не становиться на якорь.



Козерог

Продолжается многообещающий и интересный этап в жизни Козерогов. Жизнь покажется легкой, интересной, удовлетворяющей материальные и моральные потребности Козерога. Все ваши мечты сбудутся, если вы найдете в себе силы осуществить их.



Водолей

Звезды будут оказывать влияние на карьеру Водолеев, наделяя их личность активным умом, непредсказуемостью поведения, целеустремленностью, быстрой реакцией на любые неожиданности, готовностью к трудностям. Сегодня ваши успехи на любом поприще будут зависеть только от личных усилий.









Рыбы

Этот день может нарушить равновесие Рыб. Возможны неадекватные реакции на события. Утром Рыбы могут быть не в духе из-за ощущения, что всем все должны и все ими помыкают. Однако по гороскопу они убедятся, что окружающие их существенно поддерживают. Не отгораживайтесь от своих близких в сложных ситуациях.





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